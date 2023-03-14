У Кабміні назвали пріоритетні напрямки дій уряду на 2023 рік

Кабінет міністрів 14 березня затвердив План пріоритетних дій уряду на 2023 рік. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ складається з більш ніж 500 завдань.

«Це законопроекти, постанови, програми та проекти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Вже зараз. Не чекаючи завершення цієї війни», – йдеться в коментарі голови уряду.

Пресслужба уряду наводить основні напрямки Плану:

безпека та оборона

інтеграція в ЄС та НАТО

енергетична безпека

відбудова країни

макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу

ветеранська політика

безпечна, доступна та якісна освіта

продовження децентралізації та регіональний розвиток

підтримка громадян, які опинились у складних обставинах

ефективне державне управління

наука та інновації для розвитку

здорова нація

санкційна політика та верховенство права

захист довкілля

Як заявив Шмигаль, «кожен міністр буде нести особисту відповідальність за виконання проектів та реформ, передбачених для його відомства».

Напередодні Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити бюджетні видатки на 537 мільярдів гривень, з них більшу частину спрямувати на оборону.