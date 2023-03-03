Шмигаль розповів, як уряд планує посилити захист енергосистеми перед наступним опалювальним сезоном

Уряд розробив низку заходів, які планується втілити протягом весни й літа, аби підготувати енергосистему до можливих нових ракетних атак Росії, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 3 березня.

Він вказав на те, що російські війська завдавали ударів ракетами та дронами переважно по розподільчих станціях та об’єктах генерації: блоках, турбінах і обладнанню електростанцій.

«Велика частина зазнала руйнувань. Протягом весни-літа ми вже розробили відповідні проєкти захисту від таких бетонних шелтерів і накриттів до заглиблення під землю достатньо, щоб ані дрони, ані ракети не могли пошкодити розподільчу мережу, розподільні підстанції. Ми цю роботу буду робити протягом цього року, готуючись до наступного опалювального сезону», – повідомив голова уряду.

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Шмигаль також анонсував «технологічні заходи» для захисту генеруючих установок, що виробляють електроенергію на станціях.

«Технології я зараз коментувати не можу, але ми над цим працюємо, деякі з них вже запроваджені. На багатьох станціях, які генерують електрику і навіть тепло для великих міст, вже забезпечені системи протиповітряної і протиракетної оборони, що дало нам змогу захищати їх вже протягом цього опалювального сезону, цієї зими, яку ми пройшли», – розповів він.

За 4,5 місяці, за даними української прокуратури, 255 ракет і дронів влучили по енергетичній інфраструктурі, з них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.