Дефіциту в енергосистемі немає 20 днів поспіль – «Укренерго»

Обсяги електроенергії в системі наразі покривають потреби населення, повідомляє компанія «Укренерго» 3 березня.

«Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і наразі не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом», – йдеться в зведенні.

Зараз в українській енергосистемі працюють всі види станцій в енергосистемі. Мережевих обмежень немає, проте «Укренерго» припускає застосування відключень «при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання».

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Крім того, російські обстріли в Донецькій області пошкодили мережі оператора системи розподілу. Компанія зазначає, що енергетики продовжують ремонтні роботи на раніше пошкоджених об’єктах енергосистеми.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.