В уряді розповіли, наскільки і для яких категорій зростуть пенсії

У березні розпочнеться індексація пенсій, вони зростуть на 20% для 10,5 мільйона пенсіонерів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств, і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках.

«В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе півтори тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 гривень, навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. Це справедливий баланс», – сказав Шмигаль.

Прем’єр також зазначив, що і надалі пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 грн щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складе 456 грн, а для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень.

З 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. За словами очільника Уряду, влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Шмигаль повідомив, що наразі триває робота щодо запуску системи обов’язкового пенсійного накопичення.

Деталі індексації пенсій можна проглянути ТУТ.

За даними уряду, у лютому було профінансовано пенсійних виплат на 51 млрд грн.