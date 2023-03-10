«Терор, шантаж і рекет»: як російська окупація ЗАЕС впливає на умови контрнаступу ЗСУ?

Чому Запорізька атомна електростанція за час окупації вже вшосте була повністю знеструмлена? Чим це загрожує як Україні, так і Росії? Чи будуть російські військові стримувати український контрнаступ шляхом провокацій на ЗАЕС? Про все це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав експертів.

Запорізька атомна електростанція 9 березня була повністю знеструмленою через обстріли російських військових, повідомили у державному українському підприємстві «Енергоатом». Там зазначили, що внаслідок ракетної атаки відключилася остання лінія зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Станом на ранок 9 березня станція перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, і увімкнулися 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб, повідомили в «Енергоатомі». Також у компанії зауважили, що у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Ситуацію прокоментував міністр енергетики України Герман Галущенко. Зранку 9 березня він зазначив, що «росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи». 4 березня, в ефірі телемарафону він розповів, що дипломатичні намагання України повернути під свій контроль ЗАЕС наразі не мають успіху.

Зранку 9 березня він зазначив, що «росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи». 4 березня, в ефірі телемарафону він розповів, що дипломатичні намагання України повернути під свій контроль ЗАЕС наразі не мають успіху. «Це шостий раз, повторюю, шостий раз, коли ЗАЕС втрачає зовнішнє живлення і має працювати в режимі надзвичайної ситуації. Дозвольте нагадати – це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволяти цьому відбуватися? Так тривати не може. Я вражений цією бездіяльністю – що ми робимо, щоб цього не сталося?» – такою була реакція Генерального директора Міжнародного агентства атомної енергі ї Рафаеля Ґроссі .

. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 9 березня заявив, що 49 держав разом із Європейською спільнотою з атомної енергії звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою про те, щоби Росія залишила Запорізьку АЕС. «Ризики для електростанції залишатимуться високими, доки там будуть російські військові та персонал», – наголосив Шмигаль. Крім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки.

9 березня заявив, що до Ради керівників МАГАТЕ із заявою про те, щоби Росія залишила Запорізьку АЕС. «Ризики для електростанції залишатимуться високими, доки там будуть російські військові та персонал», – наголосив Шмигаль. Крім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Після обіду 9 березня фахівці компанії «Укренерго» відновили електропостачання ЗАЕС, повідомила пресслужба відомства.

«Дотискати «Росатом» санкціями»

В американському Інституті вивчення війни (ISW) у звіті за 1 березня зазначили, що Росія може використати провокації, створюючи загрози навколо окупованої Запорізької АЕС для стримування майбутнього контрнаступу Збройних сил України.

В ISW нагадали, що 10 лютого МАГАТЕ оголосило, що з міркувань безпеки відклало заплановану ротацію персоналу місії на ЗАЕС. 20 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що «ситуація залишається нестабільною», а 28 лютого – що біля ЗАЕС сталося 20 вибухів і це призвело до відключення резервної лінії електропередач від станції.

Аналітики також зазначили, що окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 1 березня заявив, що західні спецслужби начебто зірвали планову ротацію місії МАГАТЕ, щоб звинуватити Росію у створенні перешкод для агентства. Відтак, в ISW заявили, що російські окупаційні сили, ймовірно, мають намір використати або персонал МАГАТЕ, який, можливо, потрапив у пастку, або скорочену присутність місії на станції, щоб домогтися міжнародного визнання російського права власності на станцію.

«Російська та окупаційна влада, можливо, також намагаються стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз щодо ЗАЕС», – додали аналітики.

Колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що на всіх шести енергоблоках Запорізької АЕС є ядерне пальне, яке необхідно охолоджувати. Тому оперативно відновлювати постачання електроенергії вкрай важливо.

Можуть бути такі процеси які можуть визнати таку радіаційну безпеку.

«Пального для дизель-генераторів є на 10-12 діб. Якщо не буде відновлено постачання електроенергії на власні потреби, зрозуміло, що можуть бути такі процеси які можуть визнати таку радіаційну безпеку. Тобто пальне почне плавитися. Тому це дуже критична ситуація», – пояснив ексміністр.

Він наголошує, що в таких випадках потрібно залучати всю міжнародну спільноту і робити так, щоб електроенергія на власні потреби поновлювалася як найшвидше.

Приєднати ЗАЕС до російської енергосистеми складно, але можливо, каже експерт.

«Я б сказав це дуже складний режим і дуже складна така робота довготривала, навіть якщо і зробити, це буде на невеликий обсяг. Я думаю, навіть 1 реактор не зможе видати потужність на російську енергосистему. Це довготривалий і дуже великий обсяг робіт», – зазначив він.

Потрібні масштабні санкції, щоб персонал «Росатому» і російські військові зупинили цю ескалацію на ЗАЕС

На думку експерта, у разі відходу з Запорізької АЕС окупанти можуть залишити її у непрацездатному стані та непридатною до ремонту.

«Я б робив все можливе й не можливе аби активізувати роботу таких інституції як МАГАТЕ, міжнародне агентство по ядерній енергетиці, ООН і багато інших, щоб ЗАЕС в будь-якому режимі, якщо вона не виробляє електроенергію, чи в резерві, холодному резерві працювали всі системи, для того, щоб не було погрози радіаційних викидів, звертатися з вимогою, щодо необхідності санкцій щодо «Росатому». Потрібні масштабні санкції, щоб персонал «Росатому» і російські військові зупинили цю ескалацію на ЗАЕС», – підкреслив Плачков.

Українська влада з частиною західних партнерів просуває у ЄС ідею санкції проти російського «Росатому». Видання «Українська правда» із посиланням на польську агенцію PAP 9 березня повідомила, що Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, в тому числі проти «Росатому».

санкції проти російського «Росатому». Видання «Українська правда» із посиланням на польську агенцію PAP 9 березня повідомила, що Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, в тому числі проти «Росатому». «До Брюсселя також надходить інформація, що «Росатом» у зв’язку з тим, що його не включили до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори», – пише видання. Водночас постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.

«Неприємні сюрпризи»

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна зазначила, що окупанти намагаються під'єднати ЗАЕС до російської енергосистеми гілкою через Мелітополь на Краснодар. Втім, безпека самої станції зараз під загрозою.

«Зниження рівня Каховського водосховища позбавляє можливості підживлення цього ставка, і втрати води на технологічних процесах коштом випаровування будуть великі, тому є ризик нестачі води для охолодження навіть блоків, що стоять, тому що температуру 70 градусів потрібно підтримувати», – пояснює експертка.



Вона не виключає, що російські працівники, які перебувають на ЗАЕС, демонтують звідти частину обладнання.

Не виключено, що вони демонтують якесь ключове обладнання

«Зараз стало відомо і від моїх джерел, і «Енергоатом» написав, що вони (окупанти – ред.) проводять інвентаризацію обладнання, якісь мітки ставлять. Почали вони з навчально-тренувального центру, який повномасштабний тренажер, блочний щит керування, відповідно, електронні компоненти, чіпи тощо. Значить, не виключено, що вони демонтують якесь ключове обладнання, типу головних циркуляційних помп, які забезпечують прокачування води в перший контур, в другий, і басейни витримки. Те, що можна демонтувати», – розповіла Кошарна.



При відході з Запорізької станції російські військові можуть залишити «неприємні сюрпризи», зауважила вона.

«Це не означає, що вони перед відходом влаштують традиційну аварію, широкомасштабну. Бо за моделюванням, яке наші вчені робили з початку окупації, видно, що залежно від вітру, може дістатися серйозно Російській Федерації й вивести із сільгоспкористування землі Краснодарського краю, на яких вони вирощують орієнтовану на експорт пшеницю. Тому вони не самогубці, але вони зроблять усе можливе для того, щоб станцію якнайдовше залишити в непрацездатному стані», – зазначила Кошарна.



На її думку, багато часу займе розмінування ЗАЕС після її деокупації й перевірка систем та знаходження всіх сюрпризів, які Росія залишить на ЗАЕС. 09:09

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Дика орда»

Один із топменеджерів Запорізької АЕС, керівник експлуатаційного підрозділу Олег Дудар, який виїхав з окупації у серпні минулого року, розповів, як російські військові силовим шляхом захопили цю станцію.

По будівлях, по енергоблоках були прильоти, по естакадах, по спецкорпусу,

«Це дика орда, вона, попри небезпеку ядерних подій, вдалася до силового ось такого захоплення станції й стрілянина прямим наведенням з важких танкових гармат, БМП, БТРів. По будівлях, по енергоблоках були прильоти, по естакадах, по спецкорпусу, було зруйновано будівлю навчально-тренувального центру, навчальний будинок якраз з аудиторіями», – згадав він.

«Якби найменший приліт, там маслом наповнене обладнання, там висока напруга, це призвело б до дуже трагічних подій і можливої посадки станції на нуль, тобто повного знеструмлення й можливого подальшого колапсу в енергосистемі, як називають блекауту», – каже Дудар.

За його словами, окупанти відразу розуміли, що підключити ЗАЕС до російської енергосистеми їм не вдасться.

Наслідки від цієї аварії будуть значнішими, ніж від того, що сталося в Чорнобилі чи Фукусімі

«Запорізька атомна станція потрібна агресору як важіль ядерного шантажу. Вони будь-якої миті можуть довести станцію знову до того критичного стану, в якому вона була. Якщо не відновити охолодження, якщо не подати електроенергію на механізми, що охолоджують, качають воду, які охолоджують ядерне паливо, відбудеться розігрів цього палива, відбудеться втрата тієї води, яка охолоджує це паливо, відбудеться руйнування паливних касет, розплавлення корпусів реакторів та вихід радіоактивності у зовнішнє середовище. І це означатиме, що життя в цьому регіоні на багато сотень років не буде, тому що наслідки від цієї аварії будуть значнішими, ніж від того, що сталося в Чорнобилі чи Фукусімі», – зауважив керівник підрозділу ЗАЕС.

Дудар вважає, що з власної волі російські військові не підуть з Запорізької АЕС.

Окупанти водять нас за ніс, щоб якомога довше мати можливість нас шантажувати загрозою ядерної аварії

«Вони (окупанти – ред.) готуються зараз, вони накопали окопів, створили купу вогневих точок на території станції, на під'їздах і всередині приміщень станції, всередині енергоблоків. Вони встановили барикади з мішків із піском, встановили військових на покрівлях. Тобто їх безліч, я казав, 500 може більше людей. Вони завезли важку техніку, яку ховають у машзалах енергоблоків. Вони завезли й вибухівку і снаряди, все те, що є дуже небезпечним для знаходження в приміщеннях енергоблоків. І вони з власної волі не підуть, жодного договору, жодної демілітаризованої зони не буде. Вони водять нас за ніс, щоб якомога довше мати можливість нас шантажувати загрозою ядерної аварії», – впевнений Дудар.

Коли армія РФ піде з АЕС?

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан розповів, що у разі контрнаступу українських військових російська армія на ЗАЕС може опинитися в оперативному оточенні. Відповідно, буде змушена відійти.

«Рух з-під запорізького фронту на Азовське узбережжя викличе каскадний обвал фронту і як ефект доміно складання і херсонського фронту в тому числі. Тому росіянам доведеться виходити з Запорізької атомної станції й повністю йти з лівого берега Каховського водосховища та лівого берега Дніпра», – каже Світан

Військовим шляхом звільняти ЗАЕС точно не будемо

«Запорізьку атомну станцію ми військовим шляхом звільняти точно не будемо, прямим фронтальним. Працюватимуть певні групи, спецгрупи, які можуть працювати на таких об'єктах. Вони у нас є ці групи. Є люди, які можуть звільняти не фронтально, а точково такі об'єкти критичної інфраструктури», – розповів експерт.

Він впевнений, що російські військові зараз готуються до виходу з Запорізької АЕС.

Видно підготовку російських військ до виходу. Станцію вони, звичайно, «роздягнуть» як зможуть,

«Про це говорять і зовнішні спостерігачі, і ті, що знаходяться на самій станції. Тобто видно підготовку російських військ до виходу. Станцію вони, звичайно, «роздягнуть» як зможуть, не занапастять її, звичайно, вона виконуватиме свої завдання та ядерного вибуху бути не може, і брудної бомби там не вийде. Все-таки ті члени МАГАТЕ та комісія, яка перебуває там, не допустить принаймні якихось проблемних заходів щодо ядерного наповнення самої станції. Росіяни підуть приблизно так, як пішли з Чорнобильської атомної станції», – зазначив експерт.

Окупанти не будуть використовувати ЗАЕС як військовий об'єкт, каже Світан.

«Чому всі атомні станції жодна армія не охороняє? Сама по собі станція – це майже атомна бомба, як мінімум брудна, тому жодного з військового погляду вона не може нести військового навантаження, а ось як предмет шантажу або як предмет прикриття якихось домовленостей, вона може використовуватись», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський 9 березня заявив, що Росія свідомо йде на створення критичних ситуацій на атомних об’єктах України. Зеленський додав, що «не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору».

9 березня заявив, що Росія свідомо йде на створення критичних ситуацій на атомних об’єктах України. Зеленський додав, що «не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору». Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.