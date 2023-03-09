Зеленський: Росія свідомо створює критичні ситуації на атомних об’єктах України

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія свідомо йде на створення критичних ситуацій на атомних об’єктах України.



«Унаслідок цього удару Запорізька атомна станція була знов від’єднана від енергомережі. Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський додав, що «не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору».

Компанія «Енергоатом» повідомила, що вранці 9 березня внаслідок російських масованих ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. За даними компанії, пального на станції вистачить на 10 діб. Згодом ще 9 березня електропостачання Запорізької атомної електростанції відновили.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.