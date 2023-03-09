«Укренерго» повідомляє про відновлення енергоживлення Запорізької АЕС

Фахівці компанії «Укренерго» відновили електропостачання Запорізької атомної електростанції, повідомила її пресслужба 9 березня.

«Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами. ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України», – йдеться в повідомленні.

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Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі звернув увагу на те, що це шосте відключення Запорізької АЕС від енергосистеми і перше з 23 листопада 2022 року.

Раніше «Енергоатом» повідомив, що вранці 9 березня внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. За даними компанії, пального на станції вистачить на 10 діб.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.