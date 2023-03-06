Уряд призначив новим директоом НАБУ Семена Кривоноса

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок призначив новим директором Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса.

«Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ. Із призначення директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру», – написав у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

4 березня конкурсна комісія визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ з близько 80 заявок. У фінал вийшли керівник четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Сергій Гуляк, голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос та керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук.

16 квітня 2022 року Артема Ситника було звільнено з посади директора НАБУ через завершення семирічного терміну повноважень.