Конкурсна комісія на директора НАБУ визначила трьох кандидатів. Переможця назве уряд

Конкурсна комісія на директора Національного антикорупційного бюро обрала три кандидатури, які подасть на розгляд Кабінету міністрів України. Про це стало відомо з трансляції засідання, яке 4 березня провів уряд.

Урядовці визначатимуть переможця конкурсу з-поміж Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

Семен Кривонос очолює Державну інспекцію архітектури та містобудування, Сергій Гупяк є співробітником управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькій області, Роман Осипчук керує Управлінням внутрішнього контролю НАБУ.

За кандидатів проголосували чотири з шести членів комісії, серед яких двоє представляють міжнародні організації.

На попередньому етапі за посаду директора НАБУ змагався 21 кандидат. Це фіналісти, які склали тести на знання законів та розвʼязання логічних задач.