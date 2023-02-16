Конкурс на директора НАБУ: хто очолить бюро на наступні 7 років

Нині в Україні триває конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. НАБУ розслідує корупційні та інші кримінальні злочини, до яких причетні українські топ-посадовці. Раніше відомство очолював Артем Ситник. Той, хто прийде йому на заміну – також керуватиме бюро наступні 7 років.

Зараз за цю посаду змагається 21 кандидат. Це фіналісти, які вже склали тести на знання законів та вирішення логічних задач. Попереду – співбесіди на доброчесність та компетентність.

І ще одне питання – наскільки майбутній директор НАБУ буде незалежним від вказівок влади? Слово «незалежність» двічі згадується в законі «Про Національне антикорупційне бюро України».

Незалежність для НАБУ – це один із головних принципів, відповідно до закону, бо їхні підозрювані це, зокрема – народні депутати, судді, представники Офісу президента.

«Схеми» уважно придивилися до всіх кандидатів – і до деяких із них виникли питання. Хто ці фіналісти, чи є у них зв’язки із владою та як у них із доброчесністю?

Віталій Власюк

Двоє кандидатів, щонайменше, знайомі з заступником голови Офісу президента Олексієм Кулебою. Перший кандидат – це Віталій Власюк. Нині – він заступник голови Київської обласної військової адміністрації.

– Перед тим, як йти на конкурс, ви ж спілкувалися з Олексієм Кулебою? – запитав журналіст «Схем» у Віталія Власюка.

– Я повідомив його про свій намір, і він мене підтримав. Побажав мені успіхів.

Брат Віталія Власюка працює радником в Офісі президента і є секретарем робочої групи з питання санкцій проти Росії, яку очолює керівник ОП Андрій Єрмак і ексрадник президента США з питань нацбезпеки посол Майкл Макфол.

– Ваш брат є радником в Офісі президента? – запитав журналіст «Схем».

– Так, поки я можу тільки сказати, що я пишаюся роботою свого брата. І взагалі їхньою санкційною групою, – відповів Віталій Власюк.

– Чи не буде, на вашу думку, якихось преференцій?

– Є законодавство в даному випадку. В рамках законодавства – усі можливі реальні і потенційні конфлікти будуть вирішуватися, якщо йтиме мова про рекомендацію мене в трійку чи на призначення.

У кандидата на директора НАБУ є автівка Lexus RX 350 2020 року випуску та Tesla Model S 2017-го. Обидві придбані без кредиту, за словами кандидата.

Він також зміг дозволити подарувати дружині швейцарський годинник Rolex. А все тому, зокрема, що Власюк задекларував криптовалюту біткоїн.

– Це ви подарували дружині Rolex? – запитав журналіст.

– Так, – відповів Власюк.

– Ви полюбляєте цінні речі?

– Нормальний гарний годинник. І нормальний подарунок людині, з якою я перебуваю у таких стосунках.

Хоча кандидат каже, що сплачував 5% податків під час вироблення криптовалюти, її вартість, схоже, оцінював на власний розсуд.

«Декларація, на жаль, не дає можливості точно внести інформацію щодо такого виду діяльності як майнінг. Майнінг – це коли машинки працюють і виробляють криптовалюту», – сказав Віталій Власюк.

Після розмови «Схеми» проаналізували публічну адресу криптовалюти цього кандидата. Він сам її вказав у декларації.

По-перше, він суттєво занизив вартість, свої 10 біткоїнів Віталій Власюк оцінив в один мільйон гривень станом на 31 грудня 2021 року, хоча ринкова вартість їх була тоді, за словами антикорупційного експерта, у тринадцять разів більшою.

«Ціна 10,18 біткоїнів наприкінці 2021 року була еквівалентною 450 тисячам євро, в гривнях десь 13 мільйонів», – каже антикорупційний експерт Тілман Хоппе.

По-друге, за тією публічною адресою, за якою мали б розміщуватися його десять біткоїнів, насправді уже у квітні двадцять першого року не було жодного. «Схеми» попросили Хоппе проаналізувати єдину публічну адресу біткоїна без прізвища кандидата.

«Біткоїн повністю транспарентний (прозорий). Будь-хто може подивитися, якщо ви знаєте публічну адресу, на всі транзакції за всю історію конкретної публічної адреси. Ось ця інформація із таких публічних адрес системи біткоїн – це підтверджені докази, відповідно до рішення американського суду. Щодо цієї адреси можна зробити чітке твердження – там нуль біткоїнів прямо зараз і остання транзакція була у 2021 році», – сказав Хоппе.

«Схеми» запитали у кандидата Власюка – як він може пояснити всі ці неточності в декларації?

«Як воно все працює: є обладнання, яке генерує ці біткоїни. Воно щодня потрошку «капає» на один рахунок. Потім в якісь дні я їх знімаю, розумієте, і перекладаю на так званий «холодний гаманець». Дати адресу «холодного гаманця» неможливо», – сказав Віталій Власюк.

Так званий «холодний гаманець» – це, зокрема, спеціальний пристрій для зберігання криптовалюти. Як флешка. Експерти, з якими поговорили «Схеми», стверджують: але і в цьому випадку теж автоматично генерується публічна адреса. Але кандидат її не вказав.

– Є публічна адреса, автоматично вона присвоюється цьому гаманцю. Чому ви не можете її надати? – запитав журналіст Сергій Андрушко Власюка.

– Мені важко відповісти, тому що я не знаю такого. Я зробив так, як міг, і так, як знав. (...) Ви пробували декларацію заповнювати самі? Просто цікава ваша думка. Її легко заповнювати? Там на кожному кроці тобі кажуть – «логічна помилка». І ти намагаєшся зрозуміти, в чому логічна помилка. І в якийсь момент вже просто за щастя, щоб воно вже прийняло твою декларацію, тому що інакше ти порушиш обов’язок і її не подаси, – відповів кандидат.

В одному з базових критеріїв доброчесності зазначено – належне декларування. Чого кандидат Власюк, принаймні в інформації про свої біткоїни, схоже, не продемонстрував.

Семен Кривонос

Семен Кривонос – ще один кандидат на директора НАБУ, який знайомий із чинним заступником голови Офісу президента Олексієм Кулебою.

Коли Кулеба працював у Київській міській державній адміністрації, дружина Кривоноса – працювала разом з ним.

– Що вас пов'язує із Кулебою? – запитав журналіст в Семена Кривоноса.

– Взагалі нічого. Я його знаю, але професійно нічого не пов’язує. Я його знаю років вісім, мабуть, – відповів він.

– Як ви з ним познайомилися?

– Я відповім на всі запитання після практичного завдання. Мені потрібно ще готуватися.

– Як сталося, що ваша дружина працювала разом з Олексієм Кулебою?

– Ну, так сталося.

Зараз кандидат– голова Державної інспекції архітектури та містобудування України – інституції, яка, зокрема, видає ліцензії на будівництво.

Політик Михайло Саакашвілі раніше писав, що на цю посаду Кривоноса повністю підтримав нинішній голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У кандидата є історія, пов’язана з хабарами.

– Що це за історія з отриманням хабара? – запитав журналіст «Схем».

– Не було ніякого хабара, я не підозрюваний, не обвинувачений, це абсолютна нісенітниця. Ніякого хабара я не отримував. Я є викривачем корупції, і за моєю заявою особа при спробі дати мені хабар затримана НАБУ, – відповів Кривонос.

Як «Схеми» з’ясували, з кандидатом насправді було пов’язано дві різні справи з хабарами на одну і ту ж суму – 120 тисяч доларів. У одній він був викривачем, і її ще торік розслідувало НАБУ.

Інша справа – у 2014 році, її розслідувала СБУ. Відповідно до судового реєстру, голова однієї з сільрад Обухівського району Київщини, начебто вступивши у злочинну змову, в тому числі, з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції, вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки – у розмірі 120 тисяч доларів.

Кривонос у 2014 році, відповідно до його автобіографії, якраз і обіймав посаду керівника цієї реєстраційної служби.

Сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилась, а в Офісі генпрокурора інформували, що справа була закрита за відсутністю факту злочину.

У 2016 році Кривонос уже перемагав у конкурсі на директора Одеського територіального управління НАБУ. Але відмовився обіймати цю посаду. Чому?

«Була певна маніпулятивна інформація... Орган НАБУ тоді створювався, це було тільки становлення цієї інституції, я вирішив відмовитися і залишитися працювати на посаді в одеській митниці», – сказав Кривонос.

Кандидат відмовився від посади у момент, коли тоді ще журналіст Дмитро Гнап готував публікацію про невнесення у декларацію Кривоноса квартири – вартістю, неспівмірною його тодішньому заробітку, та про початок розслідування щодо можливого хабарництва.

Руслан Габрієлян

Руслан Габрієлян – доброволець-військовий. Ще у січні він, як кандидат, брав участь у конкурсі. Після двох тестувань був другим у рейтингу.

Габрієлян як детектив НАБУ вів резонансну справу, де фігурував заступник керівника офісу президента Олег Татаров. Це була справа про розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії.

– У цьому провадженні було підписано повідомлення про підозру, клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. А доля цього кримінального провадження відома, тому коментувати б не хотів, – сказав Габрієлян.

– Ви маєте на увазі Татарова? – запитав журналіст «Схем».

– Так.

Через півтора тижня після цих зйомок кандидата Габрієляна раптово виключають з конкурсу.

25 січня комісія просить Офіс генпрокурора з’ясувати, чи є керівний п’ятирічний стаж у кандидата, що є умовою участі у конкурсі. І це через місяць, як ця ж комісія допустила кандидата до участі і визнала, що Габрієлян відповідав усім критеріям.

Офіс генпрокурора у листі-відповіді, серед інших керівних посад, не згадує про керівний стаж кандидата в органах військової прокуратури.

Бо – цитата – «його особову справу було направлено до Кропивницького райвійськкомату».

«Кандидат звернувся із заявою до конкурсної комісії. У ній він просив комісію звернутися із запитом про витребування письмової відповіді із спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону на запит Офісу генерального прокурора щодо його керівного стажу. Вважаю, що у комісії наявна уже вся необхідна інформація», – казав під час засідання комісії з обрання директора НАБУ її голова Микола Кучерявенко.

Схоже, комісія мала частину документів про керівний стаж кандидата. Зокрема, наказ про функціональні обов’язки Габрієляна, де за ним закріплювалися прокуратури у двох областях з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Лист від Офісу генпрокурора без згадки керівного стажу Габрієляна, на підставі чого його і виключили з конкурсу, підписав Антон Войтенко. Він заступник генерального прокурора України. Чи не має тут конфлікту інтересів?

В ОГП на запит «Схем» відповіли наступне: «участь у конкурсі осіб, які є працівниками органів прокуратури, не свідчить про наявність конфлікту інтересів».

Юрій Бєлоусов

Колега згаданого Войтенка – керівник департаменту Офісу генпрокурора – Юрій Бєлоусов теж бере участь у цьому конкурсі. Він – у кінці рейтингового списку.

Який досвід антикорупційної боротьби є у Бєлоусова, який до того, як почав працювати в Офісі генпрокурора, був науковцем та працював, зокрема, в різних громадських організаціях, які опікувалися правами людини.

– Є у вас історія якась боротьби з корупцією? – запитав журналіст у Бєлоусова.

– Працюючи в Офісі генерального прокурора, у нас була низка проваджень, схожих за тематикою до тематики НАБУ, зокрема, мова йшла про закупівлі, зловживання з фінансами з боку державних інституцій, які ми розслідували, я не можу, на жаль, багато деталей повідомляти, – відповів він.

Руслан Кравченко

Інший кандидат – Руслан Кравченко, теж колега заступника генпрокурора Войтенка, з яким він працював пліч-о-пліч у військовій прокуратурі центрального регіону. Кравченко – посідає перше місце у рейтингу.

Нині Кравченко очолює Бучанську прокуратуру, працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. На той час головний військовий прокурор Матіос, серед іншого, запам'ятався гучною і поки безрезультатною справою так званих «вертолітних податківців». Підозрюваних публічно привозили гвинтокрилами. Це 2017-й рік. Вироку у цій справі досі немає.

Руслан Кравченко був прокурором у справі, де експрезидента Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Відповідно до декларацій кандидата Кравченка, він, отримавши службове житло у грудні 2018 року, в 2019-му його приватизував і, схоже, того ж року і продав.

– Який у вас зв'язок із Матіосом? – запитав журналіст.

– Ніякого, – відповів Кравченко.

– Ви працювали разом з ним під його керівництвом?

– Ні. До нього ще був начальник управління і заступники, до нього навіть не доходив.

– Щодо службової квартири вашої, ви її отримали і приватизували?

– Ні, я спочатку отримав її, потім приватизував, коли з'явилися законні підстави.

– А які це підстави?

– У мене зараз документів немає. Я надам комісії. Я проходив усі перевірки, генінспекцію, фінмоніторинг. Я, на мою думку, не порушив будь-якого закону.

Олександр Вікул

Прокурор з Вінниччини Олександр Вікул у своїй анкеті написав «рецепт» боротьби з корупцією.

– В анкеті ви написали, що «насамперед попрошу всіх відмовитися від корупційних схем та хабарництва», – зазначив журналіст «Схем».

– Так. Дивно, правда? Я сам не займаюсь і іншим не рекомендую, навіть прошу не займатися, – відповів Вікул.

– А потім ви пишете, що «українські ЗМІ дуже завзято поширюють новини про хабарництво, тисячі повідомлень, і зовсім не приділяють уваги добру». Що ви мали на увазі?

– Те й мав на увазі.

– Як майбутній директор НАБУ, ви б хотіли добром…

– Так, це дійсно моя позиція – я вважаю, що в нас в інформаційному полі занадто багато негативу, який висвітлює інформацію про корупцію, корупціонерів, хабарі. І зовсім не кажемо про те, що є все ж таки чесні працівники, чесні судді навіть трапляються.

У своїй анкеті прокурор з Вінниччини написав про ймовірні сумніви комісії щодо вартості його автівки.

– Оцінщик, коли оцінював автомобіль, оцінив його у таку суму. І на мої слова ще тоді, що це не зовсім відповідає ринку і дійсності, сказав, що всі так оцінюють, в нього така оцінка, – сказав Олександр Вікул.

– А продавцю ви давали ж більше, правильно? – уточнив журналіст «Схем» Сергій Андрушко.

– Правильно.

– Тобто, це означає, що ця різниця не пішла в дохід держави, як сплачені податки?

– Ну, не ця різниця, а від цієї суми певний відсоток, який мав би сплачуватися як податок.

– Якщо ви станете директором НАБУ, як ви будете діяти, коли люди не сплачують податки?

– Принципово, – сміючись відповів Вікул.

Роман Удовиченко

Кандидат на директора НАБУ – прокурор з Сумщини Роман Удовиченко розповів про «лайфгак», як купити 7-річний Volkswagen Passat за 30 тисяч гривень.

– Купував автомобіль не я, а батько моєї дружини у свого знайомого. У своїх знайомих купували авто, яке було не на ходу, технічно несправне. І вони займалися цим питанням, уклали цей договір у МРЕО, якусь ціну там узгодили, поставили. Коли мені потрібно було подавати декларацію, підняв усі документи, облікував, відповідно до офіційних документів, – розповів Удовиченко.

– Маєте на увазі, що офіційно було 30 тисяч, а так насправді дорожче? – уточнив журналіст.

– Ні-ні, домовлялися вони між собою зі своїми знайомими.

Олександр Руденко

Фіналіст на директора НАБУ – адвокат Олександр Руденко. Раніше «Схеми» фільмували, як він брав участь у конкурсі на директора Державного бюро розслідувань, що проходив прямо в Офісі президента.

Руденко попри відсутність доходів у 2021 році, відповідно до його декларації, а інша не оприлюднена – сплатив півмільйона за кредит.

– У мене статки ще з часів 2017-2019 років, вони мені дозволили все це (сплатити – ред.). Статки задекларовані, податки сплачені, – сказав Руденко.

– Так, якщо у вас такі статки, навіщо було брати кредит? – запитав журналіст «Схем».

– Це була сімейна справа.

– Як так, що у вас не було жодної гривні доходу, якщо того року ви займалися адвокатською діяльністю?

– Крім того, що я займаюся адвокатською діяльністю, я ще активно займаюся громадською діяльністю, безпосередньо волонтерством.

Сергій Наумюк

Інший кандидат – Сергій Наумюк – як вказує в своїй автобіографії, працює у НАБУ. З червня 2016 року – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів. Як виявили «Схеми», його батько – Анатолій Наумюк – схоже має російський паспорт.

На сайті Федеральної податкової служби РФ, обліковуються дані про його індивідуальний податковий номер та підтверджується наявність у батька претендента на директора НАБУ російського громадянства.

– Ваші родичі мають громадянство РФ? – запитав журналіст в Наумюка.

– Ні, – відповів він.

– Батьки ваші, де зараз перебувають?

– Зараз мої батьки перебувають у США.

– В Росію вони не виїжджали?

– Це краще запитати в них.

– Ви не знаєте?

– Це краще запитати в них.

– Як ви до цього ставитися?

– Це їхня приватна справа.

– Чи перебували ваші близькі родичі на окупованих територіях після окупації Криму?

– Після окупації Криму, так? Постійне місце проживання моїх батьків – місто Луганськ, там вони перебували до початку збройної агресії. Після цього вони виїхали у США. До мого брата.

– Чи є ризики, якщо майбутній директор НАБУ матиме родичів у РФ чи на окупованих територіях?

– Майбутній директор НАБУ може мати родичів де завгодно, як у РФ, США, будь-якій іншій країні. Але він повинен керуватися лише інтересами українського народу.

Сергій Гупяк

Сергій Гупяк працює у Державному бюро розслідувань Хмельницького, з дислокацією у Вінниці, як зазначено у його анкеті. Виявилося, що основну частину майна, в тому числі половину вартості авто Toyota RAV4 гібрид, має завдяки батькам.

– Я є співвласником разом зі своєю матір'ю. Половину від вартості у понад 900 тисяч вніс я, половину – внесла моя мати. На даний час мати в мене не працює, але вона тривалий час працювала ФОП, працювала також інженером в різних установах. Тобто, у неї був тривалий час для того, щоб і накопичити певні кошти, і відповідно їх відкласти, – сказав Сергій Гупяк.

Відбір кандидатур

Конкурсна комісія, половина якої це міжнародні експерти, має відібрати з 21-го фіналіста трьох кандидатів. Це мають зробити після співбесід на доброчесність і компетентність. Як саме визначатимуть трьох кращих кандидатів ще остаточно не зрозуміло і голові цієї комісії.

– Як ви будете голосувати за трьох переможців? – запитав журналіст «Схем» в голови комісії з обрання директора НАБУ Миколи Кучерявенка.

– Я думаю, що як такої, чітко встановленої процедури голосування немає, разом з членами комісії будемо обмінюватися думками, і хтось когось, може, буде переконувати, хтось відмовиться від свого уявлення під впливом аргументів інших членів комісії, – відповів він.

– Тобто, ви все одно будете кожен трьох пропонувати?

– Ще ми будемо це обговорювати.

Визначити одного переможця у конкурсі на посаду директора НАБУ із трьох відібраних кваліфікаційною комісією кандидатів має Кабінет міністрів.

За якими критеріями обиратимуть переможця у законі не прописано.