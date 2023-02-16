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Політика

Конкурс на директора НАБУ: хто очолить бюро на наступні 7 років

Нині в Україні триває конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. НАБУ розслідує корупційні та інші кримінальні злочини, до яких причетні українські топ-посадовці. Раніше відомство очолював Артем Ситник. Той, хто прийде йому на заміну – також керуватиме бюро наступні 7 років.

Зараз за цю посаду змагається 21 кандидат. Це фіналісти, які вже склали тести на знання законів та вирішення логічних задач. Попереду – співбесіди на доброчесність та компетентність.

І ще одне питання – наскільки майбутній директор НАБУ буде незалежним від вказівок влади? Слово «незалежність» двічі згадується в законі «Про Національне антикорупційне бюро України».

Незалежність для НАБУ – це один із головних принципів, відповідно до закону, бо їхні підозрювані це, зокрема – народні депутати, судді, представники Офісу президента.

«Схеми» уважно придивилися до всіх кандидатів – і до деяких із них виникли питання. Хто ці фіналісти, чи є у них зв’язки із владою та як у них із доброчесністю?

Віталій Власюк

Двоє кандидатів, щонайменше, знайомі з заступником голови Офісу президента Олексієм Кулебою. Перший кандидат – це Віталій Власюк. Нині – він заступник голови Київської обласної військової адміністрації.

Віталій Власюк
Віталій Власюк

– Перед тим, як йти на конкурс, ви ж спілкувалися з Олексієм Кулебою? – запитав журналіст «Схем» у Віталія Власюка.

– Я повідомив його про свій намір, і він мене підтримав. Побажав мені успіхів.

Віталій Власюк та Олексій Кулеба
Віталій Власюк та Олексій Кулеба

Брат Віталія Власюка працює радником в Офісі президента і є секретарем робочої групи з питання санкцій проти Росії, яку очолює керівник ОП Андрій Єрмак і ексрадник президента США з питань нацбезпеки посол Майкл Макфол.

Брати Владислав та Віталій Власюки
Брати Владислав та Віталій Власюки

– Ваш брат є радником в Офісі президента? – запитав журналіст «Схем».

– Так, поки я можу тільки сказати, що я пишаюся роботою свого брата. І взагалі їхньою санкційною групою, – відповів Віталій Власюк.

– Чи не буде, на вашу думку, якихось преференцій?

– Є законодавство в даному випадку. В рамках законодавства – усі можливі реальні і потенційні конфлікти будуть вирішуватися, якщо йтиме мова про рекомендацію мене в трійку чи на призначення.

У кандидата на директора НАБУ є автівка Lexus RX 350 2020 року випуску та Tesla Model S 2017-го. Обидві придбані без кредиту, за словами кандидата.

Він також зміг дозволити подарувати дружині швейцарський годинник Rolex. А все тому, зокрема, що Власюк задекларував криптовалюту біткоїн.

Віталій Власюк вказав у своїй декларації, що має біткоїни
Віталій Власюк вказав у своїй декларації, що має біткоїни

– Це ви подарували дружині Rolex? – запитав журналіст.

– Так, – відповів Власюк.

– Ви полюбляєте цінні речі?

– Нормальний гарний годинник. І нормальний подарунок людині, з якою я перебуваю у таких стосунках.

Хоча кандидат каже, що сплачував 5% податків під час вироблення криптовалюти, її вартість, схоже, оцінював на власний розсуд.

«Декларація, на жаль, не дає можливості точно внести інформацію щодо такого виду діяльності як майнінг. Майнінг – це коли машинки працюють і виробляють криптовалюту», – сказав Віталій Власюк.

Після розмови «Схеми» проаналізували публічну адресу криптовалюти цього кандидата. Він сам її вказав у декларації.

По-перше, він суттєво занизив вартість, свої 10 біткоїнів Віталій Власюк оцінив в один мільйон гривень станом на 31 грудня 2021 року, хоча ринкова вартість їх була тоді, за словами антикорупційного експерта, у тринадцять разів більшою.

Вартість біткоїна станом на 31 грудня 2021 року
Вартість біткоїна станом на 31 грудня 2021 року

«Ціна 10,18 біткоїнів наприкінці 2021 року була еквівалентною 450 тисячам євро, в гривнях десь 13 мільйонів», – каже антикорупційний експерт Тілман Хоппе.

По-друге, за тією публічною адресою, за якою мали б розміщуватися його десять біткоїнів, насправді уже у квітні двадцять першого року не було жодного. «Схеми» попросили Хоппе проаналізувати єдину публічну адресу біткоїна без прізвища кандидата.

Баланс на вказаній Власюком адресі гаманця
Баланс на вказаній Власюком адресі гаманця

«Біткоїн повністю транспарентний (прозорий). Будь-хто може подивитися, якщо ви знаєте публічну адресу, на всі транзакції за всю історію конкретної публічної адреси. Ось ця інформація із таких публічних адрес системи біткоїн – це підтверджені докази, відповідно до рішення американського суду. Щодо цієї адреси можна зробити чітке твердження – там нуль біткоїнів прямо зараз і остання транзакція була у 2021 році», – сказав Хоппе.

«Схеми» запитали у кандидата Власюка – як він може пояснити всі ці неточності в декларації?

«Як воно все працює: є обладнання, яке генерує ці біткоїни. Воно щодня потрошку «капає» на один рахунок. Потім в якісь дні я їх знімаю, розумієте, і перекладаю на так званий «холодний гаманець». Дати адресу «холодного гаманця» неможливо», – сказав Віталій Власюк.

Так званий «холодний гаманець» – це, зокрема, спеціальний пристрій для зберігання криптовалюти. Як флешка. Експерти, з якими поговорили «Схеми», стверджують: але і в цьому випадку теж автоматично генерується публічна адреса. Але кандидат її не вказав.

– Є публічна адреса, автоматично вона присвоюється цьому гаманцю. Чому ви не можете її надати? – запитав журналіст Сергій Андрушко Власюка.

– Мені важко відповісти, тому що я не знаю такого. Я зробив так, як міг, і так, як знав. (...) Ви пробували декларацію заповнювати самі? Просто цікава ваша думка. Її легко заповнювати? Там на кожному кроці тобі кажуть – «логічна помилка». І ти намагаєшся зрозуміти, в чому логічна помилка. І в якийсь момент вже просто за щастя, щоб воно вже прийняло твою декларацію, тому що інакше ти порушиш обов’язок і її не подаси, – відповів кандидат.

В одному з базових критеріїв доброчесності зазначено – належне декларування. Чого кандидат Власюк, принаймні в інформації про свої біткоїни, схоже, не продемонстрував.

Семен Кривонос

Семен Кривонос – ще один кандидат на директора НАБУ, який знайомий із чинним заступником голови Офісу президента Олексієм Кулебою.

Семен Кривонос
Семен Кривонос

Коли Кулеба працював у Київській міській державній адміністрації, дружина Кривоноса – працювала разом з ним.

– Що вас пов'язує із Кулебою? – запитав журналіст в Семена Кривоноса.

– Взагалі нічого. Я його знаю, але професійно нічого не пов’язує. Я його знаю років вісім, мабуть, – відповів він.

– Як ви з ним познайомилися?

– Я відповім на всі запитання після практичного завдання. Мені потрібно ще готуватися.

– Як сталося, що ваша дружина працювала разом з Олексієм Кулебою?

– Ну, так сталося.

Зараз кандидат– голова Державної інспекції архітектури та містобудування України – інституції, яка, зокрема, видає ліцензії на будівництво.

Політик Михайло Саакашвілі раніше писав, що на цю посаду Кривоноса повністю підтримав нинішній голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У кандидата є історія, пов’язана з хабарами.

– Що це за історія з отриманням хабара? – запитав журналіст «Схем».

– Не було ніякого хабара, я не підозрюваний, не обвинувачений, це абсолютна нісенітниця. Ніякого хабара я не отримував. Я є викривачем корупції, і за моєю заявою особа при спробі дати мені хабар затримана НАБУ, – відповів Кривонос.

Як «Схеми» з’ясували, з кандидатом насправді було пов’язано дві різні справи з хабарами на одну і ту ж суму – 120 тисяч доларів. У одній він був викривачем, і її ще торік розслідувало НАБУ.

Інша справа – у 2014 році, її розслідувала СБУ. Відповідно до судового реєстру, голова однієї з сільрад Обухівського району Київщини, начебто вступивши у злочинну змову, в тому числі, з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції, вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки – у розмірі 120 тисяч доларів.

Кривонос у 2014 році, відповідно до його автобіографії, якраз і обіймав посаду керівника цієї реєстраційної служби.

Сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилась, а в Офісі генпрокурора інформували, що справа була закрита за відсутністю факту злочину.

У 2016 році Кривонос уже перемагав у конкурсі на директора Одеського територіального управління НАБУ. Але відмовився обіймати цю посаду. Чому?

Семен Кривонос у 2016 році, коли виграв конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ
Семен Кривонос у 2016 році, коли виграв конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ

«Була певна маніпулятивна інформація... Орган НАБУ тоді створювався, це було тільки становлення цієї інституції, я вирішив відмовитися і залишитися працювати на посаді в одеській митниці», – сказав Кривонос.

Кандидат відмовився від посади у момент, коли тоді ще журналіст Дмитро Гнап готував публікацію про невнесення у декларацію Кривоноса квартири – вартістю, неспівмірною його тодішньому заробітку, та про початок розслідування щодо можливого хабарництва.

Руслан Габрієлян

Руслан Габрієлян – доброволець-військовий. Ще у січні він, як кандидат, брав участь у конкурсі. Після двох тестувань був другим у рейтингу.

Руслан Габрієлян
Руслан Габрієлян

Габрієлян як детектив НАБУ вів резонансну справу, де фігурував заступник керівника офісу президента Олег Татаров. Це була справа про розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії.

Олег Татаров
Олег Татаров

– У цьому провадженні було підписано повідомлення про підозру, клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. А доля цього кримінального провадження відома, тому коментувати б не хотів, – сказав Габрієлян.

– Ви маєте на увазі Татарова? – запитав журналіст «Схем».

– Так.

Через півтора тижня після цих зйомок кандидата Габрієляна раптово виключають з конкурсу.

25 січня комісія просить Офіс генпрокурора з’ясувати, чи є керівний п’ятирічний стаж у кандидата, що є умовою участі у конкурсі. І це через місяць, як ця ж комісія допустила кандидата до участі і визнала, що Габрієлян відповідав усім критеріям.

Офіс генпрокурора у листі-відповіді, серед інших керівних посад, не згадує про керівний стаж кандидата в органах військової прокуратури.

Бо – цитата – «його особову справу було направлено до Кропивницького райвійськкомату».

«Кандидат звернувся із заявою до конкурсної комісії. У ній він просив комісію звернутися із запитом про витребування письмової відповіді із спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону на запит Офісу генерального прокурора щодо його керівного стажу. Вважаю, що у комісії наявна уже вся необхідна інформація», – казав під час засідання комісії з обрання директора НАБУ її голова Микола Кучерявенко.

Схоже, комісія мала частину документів про керівний стаж кандидата. Зокрема, наказ про функціональні обов’язки Габрієляна, де за ним закріплювалися прокуратури у двох областях з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Лист від Офісу генпрокурора без згадки керівного стажу Габрієляна, на підставі чого його і виключили з конкурсу, підписав Антон Войтенко. Він заступник генерального прокурора України. Чи не має тут конфлікту інтересів?

Антон Войтенко
Антон Войтенко

В ОГП на запит «Схем» відповіли наступне: «участь у конкурсі осіб, які є працівниками органів прокуратури, не свідчить про наявність конфлікту інтересів».

Юрій Бєлоусов

Колега згаданого Войтенка – керівник департаменту Офісу генпрокурора – Юрій Бєлоусов теж бере участь у цьому конкурсі. Він – у кінці рейтингового списку.

Юрій Бєлоусов
Юрій Бєлоусов

Який досвід антикорупційної боротьби є у Бєлоусова, який до того, як почав працювати в Офісі генпрокурора, був науковцем та працював, зокрема, в різних громадських організаціях, які опікувалися правами людини.

– Є у вас історія якась боротьби з корупцією? – запитав журналіст у Бєлоусова.

– Працюючи в Офісі генерального прокурора, у нас була низка проваджень, схожих за тематикою до тематики НАБУ, зокрема, мова йшла про закупівлі, зловживання з фінансами з боку державних інституцій, які ми розслідували, я не можу, на жаль, багато деталей повідомляти, – відповів він.

Руслан Кравченко

Інший кандидат – Руслан Кравченко, теж колега заступника генпрокурора Войтенка, з яким він працював пліч-о-пліч у військовій прокуратурі центрального регіону. Кравченко – посідає перше місце у рейтингу.

Руслан Кравченко
Руслан Кравченко

Нині Кравченко очолює Бучанську прокуратуру, працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. На той час головний військовий прокурор Матіос, серед іншого, запам'ятався гучною і поки безрезультатною справою так званих «вертолітних податківців». Підозрюваних публічно привозили гвинтокрилами. Це 2017-й рік. Вироку у цій справі досі немає.

Колаж: Анатолій Матіос та підозрювані, яких публічно привозили гвинтокрилами
Колаж: Анатолій Матіос та підозрювані, яких публічно привозили гвинтокрилами

Руслан Кравченко був прокурором у справі, де експрезидента Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Відповідно до декларацій кандидата Кравченка, він, отримавши службове житло у грудні 2018 року, в 2019-му його приватизував і, схоже, того ж року і продав.

– Який у вас зв'язок із Матіосом? – запитав журналіст.

– Ніякого, – відповів Кравченко.

– Ви працювали разом з ним під його керівництвом?

– Ні. До нього ще був начальник управління і заступники, до нього навіть не доходив.

– Щодо службової квартири вашої, ви її отримали і приватизували?

– Ні, я спочатку отримав її, потім приватизував, коли з'явилися законні підстави.

– А які це підстави?

– У мене зараз документів немає. Я надам комісії. Я проходив усі перевірки, генінспекцію, фінмоніторинг. Я, на мою думку, не порушив будь-якого закону.

Олександр Вікул

Прокурор з Вінниччини Олександр Вікул у своїй анкеті написав «рецепт» боротьби з корупцією.

Олександр Вікул
Олександр Вікул

– В анкеті ви написали, що «насамперед попрошу всіх відмовитися від корупційних схем та хабарництва», – зазначив журналіст «Схем».

– Так. Дивно, правда? Я сам не займаюсь і іншим не рекомендую, навіть прошу не займатися, – відповів Вікул.

– А потім ви пишете, що «українські ЗМІ дуже завзято поширюють новини про хабарництво, тисячі повідомлень, і зовсім не приділяють уваги добру». Що ви мали на увазі?

– Те й мав на увазі.

– Як майбутній директор НАБУ, ви б хотіли добром…

– Так, це дійсно моя позиція – я вважаю, що в нас в інформаційному полі занадто багато негативу, який висвітлює інформацію про корупцію, корупціонерів, хабарі. І зовсім не кажемо про те, що є все ж таки чесні працівники, чесні судді навіть трапляються.

У своїй анкеті прокурор з Вінниччини написав про ймовірні сумніви комісії щодо вартості його автівки.

– Оцінщик, коли оцінював автомобіль, оцінив його у таку суму. І на мої слова ще тоді, що це не зовсім відповідає ринку і дійсності, сказав, що всі так оцінюють, в нього така оцінка, – сказав Олександр Вікул.

– А продавцю ви давали ж більше, правильно? – уточнив журналіст «Схем» Сергій Андрушко.

– Правильно.

– Тобто, це означає, що ця різниця не пішла в дохід держави, як сплачені податки?

– Ну, не ця різниця, а від цієї суми певний відсоток, який мав би сплачуватися як податок.

– Якщо ви станете директором НАБУ, як ви будете діяти, коли люди не сплачують податки?

– Принципово, – сміючись відповів Вікул.

Роман Удовиченко

Кандидат на директора НАБУ – прокурор з Сумщини Роман Удовиченко розповів про «лайфгак», як купити 7-річний Volkswagen Passat за 30 тисяч гривень.

Роман Удовиченко
Роман Удовиченко

– Купував автомобіль не я, а батько моєї дружини у свого знайомого. У своїх знайомих купували авто, яке було не на ходу, технічно несправне. І вони займалися цим питанням, уклали цей договір у МРЕО, якусь ціну там узгодили, поставили. Коли мені потрібно було подавати декларацію, підняв усі документи, облікував, відповідно до офіційних документів, – розповів Удовиченко.

– Маєте на увазі, що офіційно було 30 тисяч, а так насправді дорожче? – уточнив журналіст.

– Ні-ні, домовлялися вони між собою зі своїми знайомими.

Олександр Руденко

Фіналіст на директора НАБУ – адвокат Олександр Руденко. Раніше «Схеми» фільмували, як він брав участь у конкурсі на директора Державного бюро розслідувань, що проходив прямо в Офісі президента.

Олександр Руденко
Олександр Руденко

Руденко попри відсутність доходів у 2021 році, відповідно до його декларації, а інша не оприлюднена – сплатив півмільйона за кредит.

– У мене статки ще з часів 2017-2019 років, вони мені дозволили все це (сплатити – ред.). Статки задекларовані, податки сплачені, – сказав Руденко.

– Так, якщо у вас такі статки, навіщо було брати кредит? – запитав журналіст «Схем».

– Це була сімейна справа.

– Як так, що у вас не було жодної гривні доходу, якщо того року ви займалися адвокатською діяльністю?

– Крім того, що я займаюся адвокатською діяльністю, я ще активно займаюся громадською діяльністю, безпосередньо волонтерством.

Сергій Наумюк

Інший кандидат – Сергій Наумюк – як вказує в своїй автобіографії, працює у НАБУ. З червня 2016 року – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів. Як виявили «Схеми», його батько – Анатолій Наумюк – схоже має російський паспорт.

На сайті Федеральної податкової служби РФ, обліковуються дані про його індивідуальний податковий номер та підтверджується наявність у батька претендента на директора НАБУ російського громадянства.

Сергій Наумюк
Сергій Наумюк

– Ваші родичі мають громадянство РФ? – запитав журналіст в Наумюка.

– Ні, – відповів він.

– Батьки ваші, де зараз перебувають?

– Зараз мої батьки перебувають у США.

– В Росію вони не виїжджали?

– Це краще запитати в них.

– Ви не знаєте?

– Це краще запитати в них.

– Як ви до цього ставитися?

– Це їхня приватна справа.

– Чи перебували ваші близькі родичі на окупованих територіях після окупації Криму?

– Після окупації Криму, так? Постійне місце проживання моїх батьків – місто Луганськ, там вони перебували до початку збройної агресії. Після цього вони виїхали у США. До мого брата.

– Чи є ризики, якщо майбутній директор НАБУ матиме родичів у РФ чи на окупованих територіях?

– Майбутній директор НАБУ може мати родичів де завгодно, як у РФ, США, будь-якій іншій країні. Але він повинен керуватися лише інтересами українського народу.

Сергій Гупяк

Сергій Гупяк працює у Державному бюро розслідувань Хмельницького, з дислокацією у Вінниці, як зазначено у його анкеті. Виявилося, що основну частину майна, в тому числі половину вартості авто Toyota RAV4 гібрид, має завдяки батькам.

Сергій Гупяк
Сергій Гупяк

– Я є співвласником разом зі своєю матір'ю. Половину від вартості у понад 900 тисяч вніс я, половину – внесла моя мати. На даний час мати в мене не працює, але вона тривалий час працювала ФОП, працювала також інженером в різних установах. Тобто, у неї був тривалий час для того, щоб і накопичити певні кошти, і відповідно їх відкласти, – сказав Сергій Гупяк.

Відбір кандидатур

Конкурсна комісія, половина якої це міжнародні експерти, має відібрати з 21-го фіналіста трьох кандидатів. Це мають зробити після співбесід на доброчесність і компетентність. Як саме визначатимуть трьох кращих кандидатів ще остаточно не зрозуміло і голові цієї комісії.

– Як ви будете голосувати за трьох переможців? – запитав журналіст «Схем» в голови комісії з обрання директора НАБУ Миколи Кучерявенка.

Голова комісії з обрання директора НАБУ Микола Кучерявенко
Голова комісії з обрання директора НАБУ Микола Кучерявенко

– Я думаю, що як такої, чітко встановленої процедури голосування немає, разом з членами комісії будемо обмінюватися думками, і хтось когось, може, буде переконувати, хтось відмовиться від свого уявлення під впливом аргументів інших членів комісії, – відповів він.

– Тобто, ви все одно будете кожен трьох пропонувати?

– Ще ми будемо це обговорювати.

Кабінет міністрів
Кабінет міністрів

Визначити одного переможця у конкурсі на посаду директора НАБУ із трьох відібраних кваліфікаційною комісією кандидатів має Кабінет міністрів.

За якими критеріями обиратимуть переможця у законі не прописано.

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