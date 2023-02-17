НАБУ і САП повідомили про підозру Королевській

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народній депутатці України про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.



Як повідомляє пресслужба бюро, її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Оскільки місце перебування депутатки не встановлене, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України (поштою, електронною поштою, по телефону – ред.)

За даними слідства, народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона не вказала в декларації майно у РФ: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн.

У НАБУ не вказують прізвища депутатки, але з контексту можна зробити висновки, що йдеться про Наталію Королевську, яка була обрана за списком нині забороненої «Опозиційної платформи – За життя».

Наразі депутатка не коментувала вручення їй підозри.

У грудні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили про виявлення фактів можливого незаконного збагачення депутатки Наталії Королевської на майже 50 млн грн і умисне внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн.

НАЗК тоді ж передало обгрунтований висновок про виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

В агентстві вказали, що в декларації за 2020 рік Наталія Королевська повідомила про право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташований на ній будинок загальною площею 614,6 кв.м. у Київські області – ділянка і маєток належать батьку Королевської. На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики, також депутатка вказала факт користування домоволодінням в селі Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік.

У НАЗК також повідомляли, що народна депутатка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (Росія) вартістю понад 2 млн руб. (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021).

У листопаді журналісти проекту Радіо Свобода «Схеми» повідомляли, що народна депутатка України Наталія Королевська володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради – тобто вже 16 років. Це може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей, йшлося у розслідуванні журналістів «Схем».