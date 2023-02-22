Депутат Трухін визнав свою провину – суд затвердив його угоду зі слідством

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством, на яку пішов народний депутат Олександр Трухін.

Суд визнав винним Трухіна у спробі підкупу патрульних поліцейських.



«Суд ухвалив затвердити угоду між прокурором та обвинуваченим Трухіним. Призначити Трухіну покарання у вигляді штрафу у розмірі 4000 неоподаткованих мінімумів – 68 тисяч гривень. Змінити застосований до Трухіна запобіжний захід у вигляді застави 49620 гривень на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до набрання вироком законної сили», – сказав головуючий суддя.

Раніше стало відомо, що Олександр Трухін визнав свою провину в спробі підкупу патрульних поліцейських і пішов на угоду зі слідством.



«Вважаю, що дана угода підлягає задоволенню – призначення максимального штрафу в розмірі 68 тисяч гривень, до перерахування застави 48 тисяч на ЗСУ і з умовою, що він перерахує 6 мільйонів гривень для ЗСУ на проект «Армія дронів – угода відповідає інтересам суспільства», – сказав прокурор Денис Демків під час засідання суду.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційній інстанції протягом 30 днів.

1 лютого минулого року у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата виключили з партії «Слуга народу», але не з однойменної фракції в парламенті.

7 вересня 2022 року САП повідомила про підозру народному депутату Олександру Трухіну. Сам він написав, що «на вручення підозри з’явився добровільно», «нікуди не втікав і не збирається» та «дає слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях». Того ж дня Трухін попросив керівництво фракції призупинити його членство у «Слузі народу» на час розслідування.

20 вересня минулого року Вищий антикорупційний суд обрав Олександру Трухіну запобіжний захід у вигляді застави у 49,620 тисяч гривень. Розслідування у справі щодо Трухіна завершилось наприкінці вересня 2022 року.