«Трухіну не місце в партії»: у «Слузі народу» відреагували на оприлюднене журналістами відео з депутатом

Після оприлюднення виданням «Українська правда» відео із народним депутатом Олександром Трухіним після ДТП майже пів року тому голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що цьому депутатові не місце ані у фракції, ні взагалі – у партії.

Реакція Арахамії, оприлюднена речницею владної партії Юлією Палійчук у Telegram у вівторок ввечері, з’явилася незабаром після того, як 1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП і поведінку Трухіна того дня.

«Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання. Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга Народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування», – прокоментував нові факти з журналістського розслідування Давид Арахамія.

Арахамія наголосив, що «в інших питаннях» Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством.

Сам Трухін публічних коментарів після оприлюднення відео ще не давав.

Читайте також: «Там всі живі, це – найголовніше» – Зеленський про ДТП за участю «слуги народу» Трухіна

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. Кілька медіа, втім, згодом видалили згадки про Трухіна.

За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення постраждали кілька людей, зокрема голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Медіа з посиланням на свідків писали, що Трухін був у стані алкогольного сп’яніння.

У поліції повідомили, що за справу про ДТП взялося ДБР, оскільки в ній фігурує народний депутат.

Сам Трухін тоді заявив, що не вважає себе винним у ДТП.