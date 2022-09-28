САП і НАБУ завершили розслідування у справі Трухіна про спробу підкупу поліції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили розслідування у справі народного депутата Олександра Трухіна про спробу підкупу поліції.

«28 вересня 2022 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії народного обранця кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України», – йдеться у повідомленні антикорупційних органів.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата виключили з партії «Слуга народу», але не з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін казав, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».

7 вересня САП повідомила про підозру народному депутату Олександру Трухіну. Сам він написав, що «на вручення підозри з’явився добровільно», «нікуди не втікав і не збирається» та «дає слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях».

Того ж дня Трухін попросив керівництво фракції призупинити його членство у «Слузі народу» на час розслідування.

20 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Олександру Трухіну запобіжний захід у вигляді застави у 49,620 тисяч гривень.