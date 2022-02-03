Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація»

Народний депутат Олександр Трухін із фракції «Слуга народу», що в серпні минулого року став учасником ДТП, в якій постраждали 6 людей, заявив про готовність скласти депутатський мандат, якщо того вимагатимуть ситуація і команда СН.

«Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність», – заявив Трухін у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» ввечері 2 лютого.

Депутат додав, що «щиро шкодує, що опинився в епіцентрі цього скандалу», і що йому «соромно» за свою поведінку «в шоковому стані».

«Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції і бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабаря, не брав хабаря, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові», – зазначив Трухін.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що його політсила ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради, зокрема, щодо справи Трухіна, на яке хочуть запросити міністра внутрішніх справ, генпрокурора і голову ДБР.

Президент Володимир Зеленський заявив, що «повністю підтримує» позицію «Слуги народу» щодо Трухіна.

Партія «Європейська солідарність» зажадала створення парламентської тимчасової слідчої комісії за фактом розслідування обставин ДТП.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 2 лютого повідомила про нове кримінальне провадження із підслідністю за НАБУ з огляду на нові обставини щодо ДТП з участю Трухіна.

У МВС заявили, що дані про те, що Трухін намагався «домовитися» з Монастирським, не відповідають дійсності.

Тим часом, у ДБР заявили, що продовжують розслідувати ДТП, кажуть, що не мали відеоматеріалів, оприлюднених напередодні журналістами, і планують їх дослідити.

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. Кілька медіа, втім, згодом видалили згадки про Трухіна.

За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення постраждали кілька людей, зокрема голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі. Медіа з посиланням на свідків писали, що Трухін був у стані алкогольного сп’яніння. Трухін тоді заявив, що не вважає себе винним у ДТП.