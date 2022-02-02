МВС: дані про те, що Трухін намагався «домовитися» з Монастирським, не відповідають дійсності

Міністерство внутрішніх справ заявило, що інформація про те, що народний депутата від «Слуги народу» Олександр Трухін після ДТП влітку намагався про що «домовитись» із міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським не відповідає дійсності.

У своїй заяві від 2 лютого МВС наголошує, що народний депутат України є спеціальним суб’єктом кримінального провадження, тому кримінальні провадження, в яких він може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

«Саме через те, що в ході слідства поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля «Ауді» міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань. Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався «домовитись» із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності», – йдеться в заяві.

У МВС додали, що поліцейські «сумлінно виконали» свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а встановлення всіх фактів і обставин, а також ухвалення відповідних процесуальних рішень «належать до повноважень Державного бюро розслідувань».

Тим часом, у ДБР заявили, що продовжують розслідувати ДТП, кажуть, що не мали відеоматеріалів, оприлюднених напередодні журналістами, і планують їх дослідити.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що його політсила ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради, зокрема, щодо справи Трухіна, на яке хочуть запросити міністра внутрішніх справ, генпрокурора і голову ДБР.

Партія «Європейська солідарність» зажадала створення парламентської тимчасової слідчої комісії за фактом розслідування обставин ДТП.

Сам Трухін публічних коментарів після оприлюднення відео ще не давав.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 2 лютого заявила про нове кримінальне провадження із підслідністю за НАБУ з огляду на нові обставини щодо ДТП з участю Трухіна.

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. Кілька медіа, втім, згодом видалили згадки про Трухіна.

За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення постраждали кілька людей, зокрема голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі. Медіа з посиланням на свідків писали, що Трухін був у стані алкогольного сп’яніння. Трухін тоді заявив, що не вважає себе винним у ДТП.