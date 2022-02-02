У «Слузі народу» ініціюють скликання позачергового засідання ВР

Голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що партія ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради.

«Останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки... Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів», – цитує Арахамію у Telegram речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Арахамія переконує, що його партія «завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою». І додає: «Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику».

Раніше сьогодні партія «Слуга народу» повідомила, що виключила зі своїх лав народного депутата Олександра Трухіна.

Це сталося наступного дня після того, як Арахамія заявив, що цьому депутатові не місце ані у фракції, ні взагалі – у партії у зв’язку з розслідуванням «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача. У матеріалі, зокрема, було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

Сам Трухін публічних коментарів після оприлюднення відео ще не давав.

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. Кілька медіа, втім, згодом видалили згадки про Трухіна.

За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення постраждали кілька людей, зокрема голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Медіа з посиланням на свідків писали, що Трухін був у стані алкогольного сп’яніння. Трухін тоді заявив, що не вважає себе винним у ДТП.

За справу про ДТП взялося ДБР. У відомстві заявили, що у розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами «Української правди». Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила заявила про нове кримінальне провадження із підслідністю за НАБУ з огляду на нові обставини щодо ДТП з участю Трухіна.