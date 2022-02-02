ДБР про Трухіна: слідство не мало матеріалів про ДТП, оприлюднених журналістами

Державне бюро розслідувань заявляє, що у розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами видання «Українська правда» щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна, на момент виходу розслідування.

«Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, на даний час ще триває. Державне бюро розслідувань проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії», – йдеться в заяві, оприлюдненій 2 лютого.

У ДБР також заявили, що слідчі допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти.

«На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам. Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату», – кажуть у бюро.

В ДБР наголосили, що відео буде витребувано у законному порядку, досліджене, і буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова перед цим заявила, що доручила зареєструвати кримінальне провадження після оприлюднення нових обставин ДТП за участю народного депутата зі «Слуги народу» Олександра Трухіна, що сталося в серпні 2021 року.

«Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ», – написала Венедіктова у фейсбуці вранці 2 лютого.

Про те, за якою статтею буде зареєстроване провадження, вона не уточнила. На сайті Офісу генпрокурора інформації про це наразі немає.

Народного депутата Олександра Трухіна вже виключили з партії «Слуга народу». Про відповідне рішення голови партії Олени Шуляк від 2 лютого повідомила у Telegram речниця владної партії Юлія Палійчук.

«Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення», – цитує Палійчук заяву Олени Шуляк.

Заява партії «Слуга народу» з’явилася наступного дня після того, як 1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео із Трухіним голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що цьому депутатові не місце ані у фракції, ні взагалі – у партії. А партія «Європейська солідарність» зажадала створення парламентської тимчасової слідчої комісії за фактом розслідування обставин ДТП.

Сам Трухін публічних коментарів після оприлюднення відео ще не давав.