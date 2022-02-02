У «Європейській солідарності» вимагають створення ТСК через нові факти довкола ДТП із Трухіним

Партія «Європейська солідарність» вимагає створення парламентськоі тимчасової слідчої комісії за фактом розслідування обставин ДТП з участю народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Відповідну вимогу, серед іншого, у партійній заяві оприлюднила у фейсбуці співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«ЄС» вимагає негайного створення парламентськоі ТСК за фактом розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних з органів. Ми вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ, який покривав злочин, керівника ДБР, який спустив розслідування на гальма. Ми вимагаємо негайного порушене кримінальної справи за фактом ДТП і корупції пана Трухіна, цю справу має вести НАБУ. А сам Трухін має негайно скласти мандат і не ганьбити ВР», – йдеться у заяві, оприлюдненій Геращенко.

Вона також заявила, що «Європейська солідарність» вимагає від керівництва МВС «утриматися від будь-яких кроків, які могли б трактуватися як покарання чи помста» поліцейським, які надали деталі ДТП.

«Патрульні заслуговують заохочення і відзнаки», – зазначила Геращенко.

Заява «Європейської солідарності» з’явилася незабаром після того, як 1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео із Трухіним голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що цьому депутатові не місце ані у фракції, ні взагалі – у партії.

Сам Трухін публічних коментарів після оприлюднення відео ще не давав.

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. Кілька медіа, втім, згодом видалили згадки про Трухіна.

За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення постраждали кілька людей, зокрема голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Медіа з посиланням на свідків писали, що Трухін був у стані алкогольного сп’яніння.

У поліції повідомили, що за справу про ДТП взялося ДБР, оскільки в ній фігурує народний депутат.

Сам Трухін тоді заявив, що не вважає себе винним у ДТП.