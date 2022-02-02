Венедіктова заявила про нову справу щодо Трухіна: підслідність за НАБУ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що доручила зареєструвати кримінальне провадження після оприлюднення нових обставин ДТП за участю народного депутата зі «Слуги народу» Олександра Трухіна, що сталося в серпні 2021 року.

«Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ», – написала Венедіктова у фейсбуці вранці 2 лютого.

Про те, за якою статтею буде зареєстроване провадження, вона не уточнила. На сайті Офісу генпрокурора інформації про це наразі немає.

Перед цим народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Про відповідне рішення голови партії Олени Шуляк від 2 лютого повідомила у Telegram речниця владної партії Юлія Палійчук.

«Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення», – цитує Палійчук заяву Олени Шуляк.

Заява партії «Слуга народу» з’явилася наступного дня після того, як 1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео із Трухіним голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що цьому депутатові не місце ані у фракції, ні взагалі – у партії. А партія «Європейська солідарність» зажадала створення парламентської тимчасової слідчої комісії за фактом розслідування обставин ДТП.

Сам Трухін публічних коментарів після оприлюднення відео ще не давав.