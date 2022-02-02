Зеленський «повністю підтримує» позицію «Слуги народу» щодо Трухіна

Президент України Володимир Зеленський підтримав позицію своєї партії щодо виключення народного депутата Сергія Трухіна за дорожньо-транспортну пригоду. Про це він заявив на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

«Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії особисто і реакцію партію «Слуга народу». Я думаю, всі одноголосно підтримують, щоб звільнити пана Трухіна з партії «Слуга народу». Це ж питання справедливості, незважаючи на те, депутат він чи будь-який чиновник, будь-яка людина будь-якої професії, всі повинні бути рівними перед законом… По-перше, ти депутат, ти є прикладом. Тому маєш нести особливу відповідальність», – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Він додав, що очікує на «саме таку реакцію» від правоохоронців та депутатів своєї партії.

У жовтні 2021 року, коментуючи ДТП за участі Трухіна, Зеленський казав, що не знає всіх деталей справи, і закликав дочекатися завершення розслідування.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Політична сила анонсувала позачергове засідання.