Депутат, який хотів «тихенько піти до лісу». П'ять фактів про «слугу народу» Олександра Трухіна

Депутат від президентської політсили «Слуга народу» був виключений з партії менш ніж за добу після того, як видання «Українська правда» оприлюднило відео з місця ДТП за участю нардепа, яке сталося ще 23 серпня торік.

Відео з камер поліцейських, які перебували на місці аварії, демонструє, як Трухін, попри покази свідка про перебування депутата за кермом, неодноразово просив поліцейських відпустити його, пропонував хабар та саботував прохання патрульних. Зокрема, на відео чітко видно, що Трухін відмовився пройти тест на алкогольне сп’яніння та надати розбірливе письмове пояснення про обставини ДТП. А ще нардеп неодноразово просив дозволу в поліцейських на те, щоб «тихенько піти до лісу».

Ця ДТП, однак, запам'яталася не лише чималими масштабами (внаслідок аварії постраждало шестеро людей), а й тим, як десятки медіа спочатку написали новини про аварію за участю нардепа, а потім почали масово видаляти повідомлення про аварію. Протягом 10 днів після дорожньої пригоди, Олександр Трухін, партія «Слуга народу» і правоохоронці зберігали мовчання, про що детально можна почитати тут.

Радіо Свобода публікує п'ять фактів із життя Олександра Трухіна про те, як зять партнера Коломойського став, спочатку, великим землевласником, а згодом – одним з найвпливовіших депутатів в оточенні Володимира Зеленського.

1. Колишній зять партнера Коломойського

Олександр Трухін народився в місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині. Вищу освіту здобував у Гірничому університеті в Дніпрі, вивчав економіку підприємства. Одружений, має двох синів. У Трухіна це другий шлюб.

У серпні торік журналістка Ольга Руденко повідомила, що Трухін певний час був одружений з Ксенією Мартиновою, опублікувавши фото з їхнього весілля.

У 2009 році Ксенія Мартинова, прбуваючи за кермом автомобіля, насмерть збила 62-річну жінку в Дніпрі. Востаннє у медіа про це ДТП згадували у 2012 році: тодішня міліція все ще шукала свідків.

Ксенія Мартинова, донька бізнесмена Олексія Мартинова, одного з найбагатших і найвпливовіших людей Дніпра, партнера Ігоря Коломойського.

Коли у 2019 році Трухін опинився в лавах «Слуги народу», то в політичних кулуарах не приховували, що в команду президента Трухін потрапив по так званій квоті Коломойського і входить у так звану групу впливу олігарха. Хоча сам Трухін це заперечував.

2. Великий землевласник з номером у готелі «Київ»

До походу в політику Олександр Трухін займався аграрним бізнесом. За три роки, з 2011 по 2013 рік, він відкрив 3 сільськогосподарських підприємства – «Ферко Україна» (Дніпропетровщина) «Фіана» (Полтавщина), «Андріївка Агро» (Полтавщина). Наразі усі вони закриті.

Згідно з декларацією Олександра Трухіна, в його користуванні є понад 100 земельних ділянок, частиною яких він володіє, а інші частини перебувають у нардепа на правах оренди чи емфітевзису (право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб). Сукупно «депутат-слуга» має у користуванні понад 100 га.

Сім’я Трухіна володіє двома квартирами у Дніпрі. Перша, площею 98,6 кв.м., зареєстрована на дружину нардепа. Друга, площею 120,6 кв.м. належить самому Олександру Трухіну.

Крім цього, Трухін орендує номер у столичному готелі «Київ», призначений для проживання народних депутатів не з Києва і отримує за нього компенсацію з державного бюджету. Загалом, Трухін входить до переліку 67 «слуг народу», які є гривневими мільйонерами і при цьому отримують компенсацію на житло з бюджету. Разом з тим, дружина нардепа Лілія орендує квартиру у столиці.

3. Депутат-прогульщик від Блоку Петра Порошенка

У політику майбутній «слуга народу» вперше пішов у 2014 році. Балотувався як самовисуванець по полтавському округу №148, але зняв свою кандидатуру. На час виборів був директором ПАТ «Полтаварибгосп».

«В рибгоспі я був на безоплатній основі, як глава спостережної ради, це як хобі. В агрофірмах я не був акціонером. І я тепер вже звільнився, щоб не мати стосунку до жодного бізнесу, в тому числі, й до аграрного», – розповідав Трухін в інтерв'ю полтавським медіа після того, як він став народним депутатом від «Слуги народу». Проте «Слуга народу» – не перша політична сила, до лав якої входив Трухін.

У 2015 році він був обраний депутатом Полтавської обласної ради від Блоку Петра Порошенка по округу №6 (Глобинський район). Упродовж 2016 року Трухін пропустив усі засідання земельної комісії, до складу якої входив, та половину сесій ради. За інформацією руху «Чесно», через свої прогули, Трухін був кандидатом на відкликання з депутатства.

Проте, депутатство Трухіна в полтавській облраді не минуло даремно: у 2017-му майбутній нардеп збагатився десятками земельних ділянок у селі Андріївка на Полтавщині, що видно в його деклараціях.

4. Недоторканий «слуга народу»

Олександр Трухін у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради XI скликання від партії «Слуги народу» за виборчим округом №40 (Дніпропетровська область). Трухін не був рядовим партійцем. До нині він займав посаду керівника обласного осередку президентської політсили на Полтавщині.

Крім того, Олександр Трухін займає посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Головою комітету є інший «слуга» Юрій Арістов. У неформальних розмовах з журналістами депутати президентської фракції неодноразово зазначали, що фактичним керівником бюджетного комітету є саме Трухін. Мовляв, у нього, на відміну від Арістова, склалися більш дружні стосунки з високопосадовцями, що сидять на вулиці Банковій.

Для Офісу президента бюджетний комітет є одним з ключових у парламенті, адже саме через комітет бюджету проходить погодження фінансування на президентську програму «Велике будівництво». Саме тому на Банковій всіляко уникали коментарів щодо ДТП за участю Трухіна.

«Вони не можуть «здати» Трухіна, бо тоді він «потягне» за собою всіх їх», якось пояснював Радіо Свобода один з депутатів правлячої партії, який просив не називати його ім'я. Публічно критикувати Трухіна означало б публічно критикувати Банкову. «Таке в ОП не пробачають», – казав він.

Про близькі стосунки Трухіна з ОП в одному зі своїх останніх інтерв'ю обмовився і колишній глава Офісу президента Андрій Богдан. «Я не знаю, що там за історія з Трухіним. Не можуть знайти відеозаписи. [Але він] дуже близька [людина до Зеленського]... Він, так би мовити, бухгалтер», – сказав Богдан.

Олександр Трухін був серед гостей вечірки, яку під час суворого локдауну у квітні 2021 року в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва, яку влаштував інший «народний депутат-слуга» Микола Тищенко. Невдовзі журналісти запитували у Трухіна, чи не вважає він свою присутність на святі у Тищенка порушенням карантину, але подібні запитання Трухін ігнорував.

5. Трускавецький вояж «на велосипеді»

Торік на початку жовтня через більш ніж місяць після аварії за участю Трухіна, Радіо Свобода зафіксувало нардепа у компанії Олега Татарова. Вони пили каву в лобі трускавецького готелю «Ріксос», де «Слуги народу» проводили виїзне засідання фракції, на яке запросили високопосадовців з ОП та Кабміну.

Татаров – це заступник голови Офісу президента з правоохоронних питань. Радіо Свобода поцікавилося у Татарова, чи слідкує він за справою Трухіна. У відповідь Татаров сказав, що Офіс президента за справою Трухіна не слідкує, а він особисто не бачив матеріалів справи.

Під час трускавецького вікенду, Радіо Свобода поцікавилося у Трухіна, чи приїхав він до Трускавця на автомобілі. Нардеп відповів, що він приїхав на велосипеді. На уточнююче питання, чи був депутат за кермом особисто, Трухін відповів: «на велосипеді, так».

Саме під час пресконференції у Трускавці президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився деталями ДТП за участі нардепа від «Слуги народу», оскільки в ній ніхто не загинув. «Я не можу розуміти і знати всі деталі тих чи інших кримінальних кейсів, які відбуваються через, вибачте, ДТП», – сказав президент.