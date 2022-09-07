Трухіну повідомили про підозру у спробі підкупу поліцейських під час ДТП у 2021 році

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру народному депутату Олександру Трухіну. Про факт підозри йдеться в повідомленні САП, підтверджує це і сам Трухін.

«У серпні 2021 народний обранець став учасником ДТП, в результаті якої постраждало 6 осіб. Перебуваючи на місці дорожньо-транспортної пригоди, нардеп запропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП. Зі слів народного обранця, ці кошти знаходилися в автомобілі, у якому він їхав. У рамках досудового розслідування детективами НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату України про підозру у пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду», – повідомила пресслужба САП.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 4 років позбавлення волі.

Сам Олександр Трухін у фейсбуці написав: «Сьогодні отримав від САП підозру щодо одного з епізодів ДТП, яке сталося рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з’явився добровільно, нікуди не втікав і втікати не збираюся... Даю слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях. Мені немає чого приховувати і я буду у законний спосіб доводити свою невинуватість. А для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди, звертаюся до голови фракції Давида Арахамії з проханням призупинити моє членство у фракції «Слуга Народу» на період розслідування».

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата виключили з партії «Слуга народу», але не з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін казав, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».