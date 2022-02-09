У партії «Слуга народу» очікують, що Трухін сам складе мандат

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що законодавчих підстав позбавити мандада депутата Олександра Трухіна наразі немає. Вона висловила сподівання, що Трухін діятиме «по совісті».

«Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати в нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його ніяким чином забрати. Залишаться він депутатом чи ні залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат», – заявила Шуляк.

Ситуація з Трухіним, каже Шуляк, вчергове порушує питання про застосування «імперативного мандата» для народних депутатів.

«Мені здається, що зараз надзвичайно правильний час розпочати цю дискусію. Знову внести законопроєкт, який стосується імперативного мандата», – сказала Олена Шуляк.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».