ДТП за участі Трухіна: поліцейські не повідомляли, що їм пропонували хабар – Сухачов

Патрульні поліцейські, які працювали на місці дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата Олександра Трухіна, не заявляли про спроби дати їм хабар. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Таким чином він відповів на питання голови комітету Сергія Іонушаса («Слуга народу») про те, чи повідомляв один із патрульних, фігурант матеріалу «Української правди» Сергій Петрик, про пропозицію хабаря.

За словами Сухачова, резонансні кримінальні провадження, перебувають «на особливому контролі» Головного слідчого управління ДБР і його особисто.

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«Я скажу одразу, що навіть до публікації та розповсюдження сюжету «Української правди» я вже мав відповідь, що жоден працівник Національної поліції, який, можливо, перебував або мав інформацію щодо обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди, крім тих випадків, коли слідчі ДБР у рамках вказаного кримінального провадження або інших офіційно допитували в рамках кримінальних проваджень, не повідомляли про вказані факти, про які ви повідомили», – сказав він.

Сухачов додав, що Петрика допитували двічі: у вересні 2021 року та в лютому 2022-го, після публікації матеріалу журналістів. Слідчі мали на меті дізнатися, як патрульний здійснював відеофіксацію та як запис потрапив до журналістів «чи інших осіб».

«Ми з’ясовували вказані обставини 7 лютого 2022-го, але він, на жаль, не повідомив нам ґрунтовно, як відбувалися вказані події, тому що не володіє вказаною інформацією», – сказав директор ДБР.

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1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».