«Особа в одязі червоного кольору»: ДБР повідомило про водія в машині, в якій їхав Трухін

Державне бюро розслідувань за результатами вивчення «відео з понад тисячі камер від Полтави до Києва» у справі про ДТП з участю депутата Верховної Ради Олександра Трухіна стверджує, що зібрані кадри свідчать: за кермом у час, який передував аварії, перебувала «особа в одязі червоного кольору».

«Слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору. Зокрема, це зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль. Зауважуємо, що аварія трапилася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження. Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання – п’ята – триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія», – ідеться в повідомленні.

Депутат Верховної Ради Олександр Трухін, як видно з кадрів нагрудної камери патрульного поліцейського, після ДТП був одягнутий у костюм і мав світлу сорочку, тобто під опис «особи в одязі червоного кольору» не підпадає.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».