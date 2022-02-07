Справа Трухіна: ДБР викликало як свідка патрульного через відео з місця ДТП

Державне бюро розслідувань 7 лютого викликало на допит як свідка патрульного поліцейського, який надав журналістам інформацію про дорожньо-транспортну пригоду за участі народного депутата Олександра Трухіна.

Речниця ДБР Ольга Чеканова у коментарі журналістам наголосила, що патрульному Сергію Петрику не планують повідомляти про підозру.

«Жодних намірів повідомляти про підозру вказаному поліцейському слідчі ДБР не мають. Вдруге він викликаний на допит в якості свідка, аби він повідомив нам ту інформацію, чому він вперше не надав ці відеоматеріали, не надав інформацію, яку повідомив журналістам «Української правди», – сказала вона.

За словами Чеканової, слідчі Бюро провели «великий обсяг роботи», матеріали справи налічують понад п’яти томів.

«Слідчі вивчили всі відеоточки… на відрізку дороги від Полтави до Києва, провели чотири експертизи. Наразі проводиться п’ята, заключна експертиза, після якої зможуть дізнатися, хто був за кермом», – сказала представниця ДБР.

Раніше видання «Цензор» повідомило, що патрульний Сергій Петрик, який фігурував у матеріалі «Української правди» про причетність Олександра Трухіна до ДТП, прийшов на допит до ДБР 7 лютого.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».