У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Монастирського

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення з посади міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Як йдеться в повідомленні на сайті парламенту, документ зареєстрований 3 лютого. Серед його авторів – народні депутати з фракції «Європейська солідарність» і позафракційний Дмитро Разумков.

У пояснювальній записці до проєкту постанови підставою для звільнення Монастирського називають його «незадовільну роботу» на посаді і «неналежне виконання обов’язків».

Зокрема, автори проєкту постанови згадали справу ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який ображав поліцейських за те, що вони не знали його в обличчя, а також оприлюднене недавно відео поліцейських із місця ДТП за участі депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що його політсила ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради, зокрема, щодо справи Трухіна, на яке хочуть запросити міністра внутрішніх справ, генпрокурора і голову ДБР.

Президент Володимир Зеленський заявив, що «повністю підтримує» позицію «Слуги народу» щодо Трухіна.

Партія «Європейська солідарність» зажадала створення парламентської тимчасової слідчої комісії за фактом розслідування обставин ДТП.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 2 лютого повідомила про нове кримінальне провадження із підслідністю за НАБУ з огляду на нові обставини щодо ДТП з участю Трухіна.

У МВС заявили, що дані про те, що Трухін намагався «домовитися» з Монастирським, не відповідають дійсності.

Тим часом, у ДБР заявили, що продовжують розслідувати ДТП, кажуть, що не мали відеоматеріалів, оприлюднених напередодні журналістами, і планують їх дослідити.

Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».