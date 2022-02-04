Монастирський сказав, що не бачить підстав для своєї відставки

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський не бачить підстав для своєї відставки у зв’язку з публікацією відео з місця ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Про це Монастирський сказав на брифінгу 4 лютого під час спільних тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС України, що відбулися у Прип’яті, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Щодо відставки, можу сказати, що я не бачу підстав для відставки. Я маю підтримку абсолютної монобільшості, президента, уряду. І в цьому випадку я не бачу підстав, щоб піти у відставку», – сказав Монастирський, відповідаючи на питання журналістів, чи готовий міністр скласти свої повноваження.

Монастирський сказав, що раніше він не бачив відео з нагрудник камер поліцейських, яке опублікувало видання «Українська правда». За словами міністра, він був «надзвичайно вражений», коли побачив ці кадри.

«Щодо відео, яке з’явилося на «Українській правді», то я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що коли мені свого часу доповідали про це ДТП, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, щодо того, хто був за кермом. Тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його в ДБР. Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані бодікамерами. На той час, мені сказали, що цих записів немає. Зараз проводиться службове розслідування Нацполіцією», – сказав міністр МВС.

На запитання журналістів, чи телефонував Трухін Монастирському з місця ДТП, міністр відповів ствердно, але згодом додав, що він негативно ставиться до пропозицій «порішати».

«Чи телефонував він мені з місця події, абощо.. так. Я можу сказати, що присутні мої колеги, колишні народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань «порішать», тому мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде», – додав Монастирський.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що його політсила ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради, зокрема, щодо справи Трухіна, на яке хочуть запросити міністра внутрішніх справ, генпрокурора і голову ДБР.

Президент Володимир Зеленський заявив, що «повністю підтримує» позицію «Слуги народу» щодо Трухіна.

Партія «Європейська солідарність» зажадала створення парламентської тимчасової слідчої комісії за фактом розслідування обставин ДТП.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 2 лютого повідомила про нове кримінальне провадження із підслідністю за НАБУ з огляду на нові обставини щодо ДТП з участю Трухіна.

У МВС заявили, що дані про те, що Трухін намагався «домовитися» з Монастирським, не відповідають дійсності.

Тим часом, у ДБР заявили, що продовжують розслідувати ДТП, кажуть, що не мали відеоматеріалів, оприлюднених напередодні журналістами, і планують їх дослідити.

Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».