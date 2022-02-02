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«Не дивись на ДТП»: Трухіна виключили з партії і хочуть позачергово зібрати Раду

Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Народний депутат у серпні минулого року став учасником ДТП, у якій постраждали 6 людей. Видання «Українська правда» опублікувало розслідування, яке містить кадри з нагрудної камери патрульного поліцейського. На відео поліцейські кажуть, що Трухін має ознаки алкогольного сп‘яніння. І озвучують покази свідків, що за кермом був саме він. Сам Трухін же пропонує поліцейським гроші і хоче втекти у ліс. ДБР каже – відео у матеріалах справи не було. Про реакції депутатів, президента та силовиків – у відео Радіо Свобода.

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