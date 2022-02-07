ДБР цікавиться, де «Українська правда» взяла відео у справі про ДТП з Трухіним

Державне бюро розслідувань намагається встановити, звідки журналісти видання «Українська правда» взяли відео з нагрудної камери поліцейського, яке спричинило нову активізацію розслідування резонансної ДТП з участю депутата Верховної Ради Олександра Трухіна.

«До інтернет-видання «УП» зроблено запит із проханням надати усі наявні матеріали дослідження та вказати джерела їх надходження. Також Бюро з’ясовує, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ, – ідеться в повідомленні.

ДБР підтвердило, що повторно викликало «на допит як свідка… поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання». «Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію. Зауважимо, жодних намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не планують», – додають у відомстві.

Бюро також знову закликало «всіх, хто має будь-яку додаткову інформацію щодо обставин ДТП, передати її слідчим».

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».