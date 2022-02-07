У міськраді Кривого Рогу ДБР проводить обшуки, в мерії називають справу «політичним тиском»

Фахівці Державного бюро розслідувань сьогодні проводять обшуки у Криворізькій міськраді. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, обшуки проходять в рамках розслідування кримінального провадження щодо ймовірної службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 мільйонів гривень. ДБР підозрює посадовців міськради Кривого Рогу в тому, що вони суттєво занизили вартість орендної плати за землю для одного з промислових підприємств міста. Йдеться про оренду понад 80 земельних ділянок.

Як повідомили Радіо Свобода в пресслужбі ДБР, станом на 14:00 обшуки тривають, про їхні результати – якщо будуть вручені підозри або будуть затримані – поінформують додатково.

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Разом з тим у міськраді Кривого Рогу заявили, що розцінюють обшуки як «політичний тиск». Начальник юридичного управління міськради Максим Кудін заявив, що упродовж 2016-2019 років у міськраді Кривого Рогу різні державні структури вже провели понад пів тисячі перевірок, жодна справа не дійшла до суду.

За його словами, перевірки поновилися 2020 року, коли на виборах міським головою Кривого Рогу кандидат від партії «Слуга народу» програв, а кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Костянтин Павлов став переможцем.

«Ми всі пам’ятаємо гучні заяви та цілі акти Держаудитслужби про нібито «зловживання» у криворізькій міськраді на астрономічну суму 27 мільярдів. Минуло пів року і всі ці заяви «здулися» і не підтвердилися. Тепер черговий «забіг» щодо нібито недоплачених податків компанією «АрселорМіттал». Ми завжди «за», щоби податків платилося більше. Але в даному випадку як юрист даю 100%, що це не закінчиться нічим, окрім як картинкою з автоматами на фоні міськвиконкому. Це не юриспруденція – це політика», – заявив Максим Кудін.

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15 серпня 2021 року міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у своєму будинку. У серпні секретар міськради Кривого Рогу Олександр Котляр, який був обраний депутатом від партії «Слуга народу», залишив посаду секретаря і вийшов із президентської фракції.

Це дало можливість депутатам обрати секретарем міськради багаторічного ексмера міста Юрія Вілкула. Він є і виконувачем обов’язків міського голови Кривого Рогу до наступних виборів мера, дата яких поки не призначена.