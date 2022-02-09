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Справа Трухіна: ДБР просить Нацполіцію про перевірку через ненадання записів із відеокамер патрульних

У серпні 2021 року слідчий Нацполіції звернувся до патрульної поліції Києва із запитом щодо записів із відеореєстраторів патрульних, які працювали на місці ДТП за участі Олександра Трухіна

Державне бюро розслідувань звернулося до Національної поліції з проханням провести службову перевірку через ненадання записів із нагрудних відеореєстраторів патрульних з місця дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата Олександра Трухіна. Про це голова ДБР Олексій Сухачов заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 9 лютого.

Як пояснили в ДБР, у серпні 2021 року слідчий Нацполіції звернувся до Управління патрульної поліції в Києві із запитом щодо записів із відеореєстраторів патрульних, які працювали на місці ДТП. Після повторного запиту у вересні Управління відповіло, що «30-денний строк зберігання відеозаписів минув, у зв’язку з чим вони видалені».

Згодом записи з, ймовірно, відеореєстратора одного з патрульних з’явилися в матеріалі «Української правди».

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«Державним бюро розслідувань скеровано лист на адресу Національної поліції із проханням провести службову перевірку за фактами відмови у наданні відеозаписів з нагрудних відеореєстраторів поліцейських. А також неправомірного розголошення службової інформації та можливого внесення завідомо неправдивих відомостей до листа на адресу ДБР», – повідомляють у Бюро з посиланням на виступ Сухачова у засіданні.

Також, за даними ДБР, слідчі не мають відеозаписів із камер спостереження на місці аварії: організація-підрядник заявила, що вони були демонтовані через ремонт.

«У ході слідства було допитано 12 осіб, як учасників події, так і очевидців, з них вісім осіб допитані безпосередньо слідчими ДБР. Були проведені судові експертизи: молекулярно-генетична, автотехнічні, транспортно-трасологічна, судово-медичні», – йдеться в коментарі Бюро.

Крім того, Сухачов вказав на те, що окремі уривки відеозаписів, які оприлюднили журналісти, можуть свідчити про спробу народного депутата запропонувати патрульному хабар.

«У зв’язку з цим слідчий ДБР звернувся до Офісу Генерального прокурора щодо прийняття рішення щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України», – заявили в правоохоронному відомстві.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».

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