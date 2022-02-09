Справа Трухіна: ДБР просить Нацполіцію про перевірку через ненадання записів із відеокамер патрульних

Державне бюро розслідувань звернулося до Національної поліції з проханням провести службову перевірку через ненадання записів із нагрудних відеореєстраторів патрульних з місця дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата Олександра Трухіна. Про це голова ДБР Олексій Сухачов заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 9 лютого.

Як пояснили в ДБР, у серпні 2021 року слідчий Нацполіції звернувся до Управління патрульної поліції в Києві із запитом щодо записів із відеореєстраторів патрульних, які працювали на місці ДТП. Після повторного запиту у вересні Управління відповіло, що «30-денний строк зберігання відеозаписів минув, у зв’язку з чим вони видалені».

Згодом записи з, ймовірно, відеореєстратора одного з патрульних з’явилися в матеріалі «Української правди».

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«Державним бюро розслідувань скеровано лист на адресу Національної поліції із проханням провести службову перевірку за фактами відмови у наданні відеозаписів з нагрудних відеореєстраторів поліцейських. А також неправомірного розголошення службової інформації та можливого внесення завідомо неправдивих відомостей до листа на адресу ДБР», – повідомляють у Бюро з посиланням на виступ Сухачова у засіданні.

Також, за даними ДБР, слідчі не мають відеозаписів із камер спостереження на місці аварії: організація-підрядник заявила, що вони були демонтовані через ремонт.

«У ході слідства було допитано 12 осіб, як учасників події, так і очевидців, з них вісім осіб допитані безпосередньо слідчими ДБР. Були проведені судові експертизи: молекулярно-генетична, автотехнічні, транспортно-трасологічна, судово-медичні», – йдеться в коментарі Бюро.

Крім того, Сухачов вказав на те, що окремі уривки відеозаписів, які оприлюднили журналісти, можуть свідчити про спробу народного депутата запропонувати патрульному хабар.

«У зв’язку з цим слідчий ДБР звернувся до Офісу Генерального прокурора щодо прийняття рішення щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України», – заявили в правоохоронному відомстві.

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата вже виключили з партії «Слуга народу» і хочуть виключити з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».