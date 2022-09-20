Суд призначив «слузі народу» Трухіну 49,6 тисяч грн застави у справі про спробу підкупу поліції

Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату фракції «Слуга народу» Олександру Трухіну запобіжний захід у вигляді застави у 49,620 тисяч гривень у справі про спробу підкупу патрульних поліції.

«20 вересня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату України ІХ скликання, який за «150 тисяч» намагався підкупити патрульних поліцейських», – йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

7 вересня САП повідомила про підозру народному депутату Олександру Трухіну.

«У серпні 2021 народний обранець став учасником ДТП, в результаті якої постраждало 6 осіб. Перебуваючи на місці дорожньо-транспортної пригоди, нардеп запропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП», – нагадує пресслужба САП.

Санкція статті, яку інкримінують Трухіну, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Сам Олександр Трухін написав, що «на вручення підозри з’явився добровільно», «нікуди не втікав і не збирається» та «дає слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях».

1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата виключили з партії «Слуга народу», але не з однойменної фракції в парламенті. Сам Трухін казав, що готовий скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація».