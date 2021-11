«Мисливці за плагіатом»: відбір нових членів НАЗЯВО і держсекретар Захарін

Триває конкурсний відбір членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), створеного в Україні відповідно до Угоди про Асоціацію з ЄС. На одне місце – понад 12 заяв. Як проходить робота комісії? Зокрема, чи здійснюються якісні переклади інформації про конкурсантів, оскільки четверо членів Комісії є іноземцями – представниками європейських інституцій. Інтерес до роботи комісії посилився ще через те, що серед тих, хто подається до НАЗЯВО, є чинний державний секретар Міністерства освіти та науки Сергій Захарін. Суд встановив, що Захарін незаконно використовував обкладинку і назву наукового журналу Modern Science - Moderní věda. Захарін це заперечує і подав апеляцію. Радіо Свобода надіслало інформаційні запити до Міністерства освіти, Сергія Захаріна та власника журналу. Що ж нам відповіли?

На конкурсний відбір до нового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) подалися 293 людини. Це освітяни із різних регіонів України і Києва. 3 серпня 2021 року Міністерство освіти і науки України оприлюднило список претендентів.

Під 89-м номером у списку – державний секретар Міністерства освіти і науки Сергій Захарін. Був призначений на цю посаду 28 липня 2021 року. До цього Захарін рік очолював Патронатну службу міністра МОН.

Конфлікту інтересів немає, рішення суду є

Сергій Захарін, доктор економічних наук, має економічну і юридичну освіту. Як зазначає профайл на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України, Захарін є автором 3 індивідуальних монографій та 160 інших наукових праць, співавтором 12 колективних монографій. «У 2014–2018 роках – член Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, Голова Комітету з питань науки та інновацій, Голова Комітету з вищої освіти та науки», – повідомляється на сайті.

Рік, із липня 2020-го по липень 2021 року, Сергій Захарін очолював Патронатну службу міністра Міністерства освіти і науки України. А від 28 липня 2021 року розпорядженням Кабміну був призначений державним секретарем Міністерства освіти і науки України.

25 травня 2021 року Дарницький райсуд Києва виніс рішення (Категорія справи № 753/12644/17: Цивільні справи; Позовне провадження; Спори про право інтелектуальної власності; Спори про право інтелектуальної власності: спори про авторське право. Надіслано судом: 31.05.2021. Зареєстровано: 01.06.2021. Оприлюднено: 02.06.2021. Номер судового провадження: 2/753/3437/21) у справі проти тогочасного керівника Патронатної служби МОН Сергія Захаріна за позовом директорки Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку (НДІСР) Діни Кучеренко щодо порушення « Науково-дослідний інститут економічного розвитку » ​(директором якого був Сергій Захарін) авторського права на використання назви і обкладинки наукового журналу Modern Science - Moderní věda.

Дарницький райсуд Києва (Категорія справи № 753/12644/17: Цивільні справи; Позовне провадження; Спори про право інтелектуальної власності; Спори про право інтелектуальної власності: спори про авторське право. Надіслано судом: 31.05.2021. Зареєстровано: 01.06.2021. Оприлюднено: 02.06.2021. Номер судового провадження: 2/753/3437/21) у справі проти тогочасного керівника Патронатної служби МОН Сергія Захаріна за позовом директорки щодо порушення « » ​(директором якого був Сергій Захарін) авторського права на використання назви і обкладинки наукового журналу Modern Science - Moderní věda. Усі права видавати журнал із жовтня 2016 року належать Діні Кучеренко.

Журнал, як стверджують позовники, Захарін підробляв із 2016-го по 2021-й рік.

Спочатку постраждалі отримували друковані версії журналу, а після 2019 року уже більшість почали отримувати їх у PDF.

Телефони та електронні адреси, з яких надходила розсилка, перевіряла поліція, за словами Кучеренко, усі вони пов'язані із Захаріним. У суді Захарін теж назвав той самий номер телефону, який є у розсилках на розміщення статей у підробному журналі.

Справжній журнал англомовний, інформація про нього міститься у міжнародних базах.

В результаті суд заборонив Захаріну і громадській організації «Науково-дослідний інститут економічного розвитку» використовувати обкладинку і назву журналу Modern Science - Moderní věda. А також сплатити компенсацію власникам авторського права.

Сам Сергій Захарін стверджує у відзиві на позов, що наводиться у рішенні суду, проти нього, що «ні він, ні ГО «Науково-дослідний центр економічного розвитку» не отримували повідомлення від директора «Неморос» про припинення співпраці». Сергій Захарін подав апеляцію на рішення суду.

Різниця в одне слово

Як свідчить відкритий реєстр, Захарін і Кучеренко у 2013 році спільно створили ГО «Науково-дослідний інститут економічного розвитку», але потім у 2016 році Кучеренко створила Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку (НДІСР). Назви двох організацій дуже схожі і відрізняються одним словом – «соціально».

Назви двох організацій дуже схожі і відрізняються одним словом – «соціально». У «Науково-дослідному інституті соціально-економічного розвитку» надали такі роз'яснення ситуації в листі Радіо Свобода:

Кучеренко Діна Григорівна та Захарін Сергій Володимирович є засновниками громадської організації «Науково-дослідний інститут економічного розвитку». Також Кучеренко Д.Г. входила до складу Правління та Контрольної комісії ГО «НДІЕР». Із травня 2019 року Кучеренко Д.Г. стало відомо, що без її згоди та без повідомлення про проведення загальних зборів Захарін С.В включив до складу ГО «НДІЕР» двох нових учасників, одним із яких є його батько, а Кучеренко Д.Г. було виключено з Правління, Контрольної комісії, а також з учасників ГО «НДІЕР».

Також Захарін С.В., як директор ГО «НДІЕР», зареєстрував в державних органах редакцію Статуту, відмінну від тієї, яка була погоджена з Кучеренко Д.Г., однак яка давала йому повне право вчиняти всі дії самостійно без погодження з іншим учасником, тобто з Кучеренко Д.Г. При отриманні документів з реєстраційної служби Кучеренко Д.Г. встановила, що деякі документи, які були подані для реєстрації ГО «НДІЕР» взагалі містили не її підпис.

На даний час всі протоколи, якими вносились зміни до державного реєстру, а також реєстраційні дії, які були вчинені на підставі цих протоколів, оскаржуються Кучеренко Д.Г. в Господарському суді (справа № 910/13130/21)».

Сама Діна Кучеренко конфлікт із Сергієм Захаріним прокоментувала так: «Захарін більше п'яти років підробляв чеський журнал, і є більше ніж 200 постраждалих у цій справі. Суд ухвалив, що Захарін має відшкодувати завдану моральну шкоду. Захарін зараз подав апеляцію на це рішення суду. Є копії-підтвердження щодо трьох кримінальних справ проти Захаріна по ст. 190 (шахрайство), по ст. 356 (підробка документів) і по ст. 205 (підробка уставних документів). Сергій Захарін постійно з усіма судиться, програє суди, але далі судиться – з людьми, організаціями, банками».

Досі за запитом у Google за назвою журналу і прізвищем Захаріна можна знайти інформацію про прийом «наукових праць (статей) обсягом від 6 до 25 сторінок.

Вартість оприлюднення наукової праці (статті) для українських науковців – від 700 гривень (по 100 гривень за одну сторінку авторського тексту, поданного у форматі А4, плюс 100 гривень).

Для докторів наук – знижка 50%». Далі вказуються реквізити. Отримувач: ГО «Науково-дослідний інститут економічного розвитку», призначення платежу: поповнення рахунку для фінансування видавничої діяльності. Директор НДІЕР д.е.н. Захарін Сергій Володимирович».

Інформаційні запити Радіо Свобода і відповіді

Радіо Свобода, з огляду на суспільний інтерес до теми та важливість інституції НАЗЯВО як складової Угоди про Асоціацію з ЄС, звернулося із інформаційними запитами безпосередньо до самого державного секретаря МОН Сергія Захаріна і міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, попросивши прокоментувати рішення суду щодо журналу Modern Science - Moderní věda та чи немає конфлікту інтересів у тому, що чинний держсекретар подається до НАЗЯВО.

У запиті Сергію Захаріну також поцікавилися, як він оцінює значення НАЗЯВО та яка його особиста мотивація подаватися туди.

У встановлений законодавством терміни пресслужба Міністерства освіти та науки на обидва запити надіслала одну відповідь, а окремої відповіді від самого державного секретаря Міністерства освіти і науки Сергія Захаріна не надійшло.

У відповіді пресслужби МОН, зокрема, перераховуються повноваження Міністерства освіти та науки (МОН), положення, якими воно керується у своїй роботі, а також наводиться перелік повноважень державного секретаря міністерства.

«Державний секретар МОН Сергій Захарін не має повноважень здійснювати координацію роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти», – повідомляється у відповіді міністерства на інформаційний запит Радіо Свобода.

Прямої відповіді на запитання про наявність чи відсутність конфлікту інтересів у тому, що Захарін подався на конкурс до НАЗЯВО лист від пресслужби МОН не містить.

У відповіді пресслужби МОН нагадали, що «засоби масової інформації можуть проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати» і акцентували увагу, що «законодавець зобов’язує органи державної влади надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність, а не діяльність інших організацій».

Радіо Свобода звернулося до інших компетентних джерел, які підтвердили, що офіційно державний секретар МОН не має повноважень, які б могли впливати на роботу НАЗЯВО, і формально конфлікту інтересів у тому, що чинний держсекретар Сергій Захарін подається на конкурс до НАЗЯВО – немає.

Однак, зазначило одне джерело, можуть бути певні опосередковані впливи. Які саме впливи, джерело не уточнило, але порадило подивитися декларацію Сергія Захаріна.

Згідно декларації, опублікованій у 2020 році, окрім діяльності на посаді очільник Патронатної служби міністра освіти України, Сергій Захарін ще працював у 6 (шести) вищих навчальних закладах. Головним місцем роботи зазначено Київський національний університет культури і мистецтв, а п'ять інших – за сумісництвом. Також отримував гонорар у Державному науково-дослідному інституті інформатизації та моделювання економіки.

Також Міносвіти у відповіді на запит Радіо Свобода процитувало Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і зазначил: «Вказаним Положенням не передбачено механізму (порядку) примусового звітування претендентів про мотиви (мотивацію) участі у конкурсі. Інформація, наведена у мотиваційному листі кожного претендента, який допущений до участі у конкурсі, буде оцінена Конкурсною комісією».

Щодо судового рішення, яке стосується Захаріна, у МОН відповіли, що «Міністерство освіти і науки України не може надати коментар про судове рішення у справі, учасником якої Міністерство не виступає».

Журналістка написала пану Захаріну у месенджері на його сторінці у фейсбуці і поставила ті ж самі запитання, що і в запиті.

Пан Захарін пояснив, що він, як «Держсекретар не відповів на запит, бо запит був направлений до МОН, а запитання ставилися йому як фізичній особі». Сергій Захарін у месенджері порадив журналістці надіслати йому запитання на електронну пошту і дав свою... службову електронну адресу.

Журналістка так і зробила, надіславши на вказану паном Захаріним адресу ті ж самі запитання. Наразі відповіді немає.

Радіо Свобода опублікує відповіді і коментарі Сергія Захаріна, як тільки її отримає.

Що повідомив Радіо Свобода видавець Modern Science - Moderní věda?

Радіо Свобода звернулося за коментарем до директора чеського інноваційного парку NEMOROS Романа Россі, який є засновником та видавцем наукового журналу «Modern Science - Moderní věda».

Ось відповідь пана Россі:

«Засновником та видавцем журналу Modern Science є наша компанія NEMOROS s.r.o. в Чехії. Назва та обкладинка журналу зареєстровані належним чином і наша компанія Nemoros є єдиним власником усіх прав. Ми співпрацюємо з пані Кучеренко з Києва над кількома проєктами з 2014 року, і вона також має доручення від нашої компанії працювати з нашим журналом Modern Science - Moderní věda.

Я особисто взагалі не знаю пана Захаріна і дізнався про нього десь у 2015 році у зв’язку з інформацією про те, що ця особа нібито брала гроші за використання нашого журналу, і тому пані Кучеренко у 2015 році припинила з ним будь-яку співпрацю. Пан Захарін ніколи не мав жодних повноважень від мене особисто і коли він написав мені особисто електронного листа у 2016 році, я відповів, що працюю виключно з пані Кучеренко, і що я не погоджуюся з тим, що він будь-яким чином представлятиме наш журнал .

У 2016 році я неодноразово письмово підтверджував довіреність представляти нас пані Кучеренко та підтверджував заборону стосовно пана Захаріна діяти від нашого імені в будь-який спосіб. Ці документи також були надіслані пану Захаріну. Я особисто прилетів до України у квітні 2016 року і зустрівся з проректором університету, пані Ігнатьєвою (Ірина Ігнатьєва – доктор економічних наук, професор, тогочасний проректор Київського національного університету технологій та дизайну МОН України – ред.). Пан Захарін не прийшов на засідання, а пані Ігнатьєвій було доручено особисто розібратися із ситуацією.

За інформацією пані Кучеренко, суд тривав кілька років, і пан Захарін продовжував видавати фальшивий журнал Modern Science і не повернув присвоєних собі грошей нашого журналу. Рішення суду було на нашу користь.

З повагою, Роман Россі, директор компанії NEMOROS»​.

Чому відбір до НАЗЯВО – це важливо?

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) створене на виконання Закону України «Про вищу освіту» та діє в рамках реалізації стандартів і настанов ESG2015 (The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 2015), які, у свою чергу, стали частиною Угоди про асоціацію з ЄС, де визначені шляхи реалізації задекларованого у Преамбулі Конституції України європейського та євроатлантичного курсу.

Стратегічними цілями НАЗЯВО є:

Формування політики доброчесності наукових досліджень через впровадження прозорих і ефективних процедур, нетерпимість до проявів псевдонауки, зокрема плагіату.

Запровадження процедур атестації наукових кадрів, які відповідають кращим європейським стандартам, і акредитації освітніх програм.

Моніторинг та аналіз результатів діяльності закладів вищої освіти щодо забезпечення якості освіти.

Сприяння інтеграції системи вищої освіти України в світовий освітній та науковий простір; визнання освітніх і наукових ступенів здобутих в іноземних ЗВО.

Стимулювання участі українських закладів вищої освіти в міжнародних освітньо-наукових рейтингах на основі запровадження нових якісних критеріїв.

Використання кращих світових практик при повазі до національної освітньої традиції.

Забезпечення зв'язку вищої освіти з ринком праці.

НАЗЯВО підписало меморандум про спільні дії для розвитку академічної доброчесності в Україні із сервісом перевірки оригінальності тексту Unicheck.

«Unicheck Україна» є частиною Turnitin, що охоплює 16 тисяч закладів освіти по всьому світу. Співпраця з «Unicheck Україна» надає НАЗЯВО інструменти для виявлення «порушень академічної доброчесності та виявлення плагіату».

Проблемний запуск НАЗЯВО і конфлікт із міністром Шкарлетом

Після підписання у 2014 році Угоди про Асоціацію України з Європейським союзом – НАЗЯВО намагалися запустити кілька разів. Спочатку, в 2015 році, конкурсний відбір пройшли люстровані чиновники, що викликало хвилю суспільного обурення. Потім, на заваді стали окремі неточності формулювань Закону «Про вищу освіту».

Лише у грудні 2018 року НАЗЯВО почало працювати.

Після президентських виборів-2019 і приходу нового керівництва МОН виникли тертя між НАЗЯВО і міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом.

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку тогочасного в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Шкарлет ці звинувачення відкинув. Через пів року, 17 грудня 2020-го, Верховна Рада призначила його міністром освіти і науки.

Наукові роботи на плагіат має перевіряти «фахова комісія», сказав в інтерв’ю Радіо Свобода Сергій Шкарлет. «Цитування законодавчих актів не є плагіатом. Якщо, наприклад, послався, як було у моєму випадку, на першоджерело, але після цього ще декілька, там 5-7 людей теж цитували першоджерело, то я не зобов’язаний цитувати всіх. Тому це складне питання, але у будь-якому випадку воно підлягає контролю», – зазначив міністр Шкарлет в ефірі Радіо Свобода.

Після цього, НАЗЯВО у своїх річних звітах про роботу, зокрема за 2020 рік, заявляло про «системні спроби ліквідувати Національне агентство».

Чинний склад НАЗЯВО, очолюваний Сергієм Квітом, неодноразово заявляв про намагання блокувати роботу Агенства, зокрема, після рішення щодо виявленого плагіату в наукових працях колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича – Андрія Портнова та декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Івана Гриценка .

та декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка . На НАЗЯВО неодноразово подавали до суду.

Повноваження чинного складу НАЗЯВО завершуються наприкінці 2021 року.

Хто відбирає новий склад НАЗЯВО?

У травні 2021 року уряд України затвердив новий склад Конкурсної комісії з відбору членів НАЗЯВО.

До нового складу Комісії увійшли:

Сергій Біленький , заступник голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України» ;

, заступник голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу ; Буадес Хуан Карлос Ернандес , член правління Європейської асоціації закладів вищої освіти та головний виконавчий директор Університету Св. Павла в Андалусії , Іспанія;

, член правління Європейської асоціації закладів вищої освіти та головний виконавчий директор , Іспанія; Андрій Вітренко , перший заступник міністра освіти і науки ;

, перший заступник міністра освіти і науки ; Василь Кремень , президент Національної академії педагогічних наук;

, президент Національної академії педагогічних наук; Елла Лібанова , директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук ;

, директор ; Олександра Олієвська , член громадської організації «Українська асоціація студентів»;

, член громадської організації «Українська асоціація студентів»; Пеґі Павлетик , член виконавчого комітету Європейського союзу студентів;

, член виконавчого комітету Європейського союзу студентів; Алмантас Серпатаускас , директор Центру забезпечення якості вищої освіти , Литва ( Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти );

, директор , Литва ( ); Тереза Чжан, заступник директора з політик у галузі вищої освіти секретаріату Європейської асоціації університетів.

Комісія має ознайомитися із матеріалами, які подали претенденти, а також, при потребі, отримувати від органів влади всіх рівнів, установ та організацій необхідну інформацію про тих, хто подається на конкурс.

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Міжнародні представники, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів електронного відеозв’язку, підтверджують результати власного голосування письмово.

Головою Комісії на першому її засіданні (11 червня) було обрано першого заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка .​

.​ На подання документів на конкурсний відбір претендентам дали місяць – із 22 червня до 22 липня 2021 року.

До складу НАЗЯВО мають увійти 23 особи.

Усього за відведений на подання документів час на конкурсний відбір до нового складу НАЗЯВО подалися 293 особи, це освітяни із різних регіонів України і Києва.

Умови для роботи Конкурсної комісії?

Отже, 9 членів Конкурсної комісії мають розглянути матеріали 239 претендентів найближчими місяцями. Причому, іноземним членам Комісії матеріали претендентів необхідно якісно перекласти і подати для вивчення у потрібні терміни.

Радіо Свобода направило інформаційний запит до Міністерства освіти і науки щодо умов роботи Комісії. Там відповіли – надіславши зміст Положення про Конкурсну комісію і перелік документів (є у відкритому доступі), які мають подати претенденти.

У МОН підтвердили, що усі 239 претендентів допущені до участі в конкурсі. І додали, що усі «електронні документи, подані претендентами, в повному обсязі передані членам Комісії для детального вивчення кожного претендента. Професійне резюме та мотиваційний лист кандидатів подані державною та англійською мовами».

Комісія уже провела три засідання, які транслювалися у прямому ефірі. Забезпечувався переклад.

Які вимоги і хто може подаватися?

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени НАЗЯВО:

володіння державною мовою;

вища освіта, крім представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

науковий ступінь та/або вчене звання, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

досвід наукової чи науково-педагогічної роботи не менше від трьох років, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

для представників роботодавців – досвід фахової роботи не менше від п’яти років;

для представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня – статус здобувача вищої освіти (студента/курсанта) у момент подання документів для участі в конкурсі.

Усі 239 людей, які подалися, були допущені до конкурсу. Серед них і чинний державний секретар Міністерства освіти та науки Сергій Захарін.

Радіо Свобода й надалі відстежуватиме перебіг конкурсного відбору нового складу Національного агентства зі забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) і публікуватиме коментарі усіх зацікавлених сторін.