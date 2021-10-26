У МОН повідомили, що Шкарлет успішно склав іспит з української мови

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет успішно склав іспит з української мови. Про це повідомили у МОН.

Як зазначили у міністерстві, чиновники складали призначений урядом іспит протягом серпня-жовтня.

Крім Шкарлета, іспит на рівень знання державної мови склали чотири його заступники, два генеральні директори директоратів міністерства, та інші посадовці МОН.

16 липня почалася реєстрація для всіх, хто планує скласти іспит. Вона відбувається онлайн на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови. Із 19 липня почалися самі іспити.

Лише ті, хто має намір податися на державну посаду, повинні підтвердити своє знання української сертифікатом.

Якщо людина сама хоче отримати такий сертифікат та скласти іспит, то може це зробити безплатно раз на чотири місяці. Така можливість є в усіх громадян України.

Народні депутати не зобов’язані складати такий іспит.