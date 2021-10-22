Радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада

Радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови відбудеться 9 листопада о 10:00 і транслюватиметься на всіх платформах Суспільного мовлення. Текст читатиме письменник Юрій Андрухович, повідомляє Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

«Радіодиктант національної єдності – це наймасовіший осінній флешмоб, покликаний звернути увагу на українську мову, популяризувати українську мову. Тож навіть якщо ваша професія ніяк не пов’язана з мовознавством, чи навіть якщо ви поки що не опанували українську мову, радіодиктант – теж для вас», – зазначив член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо, керівник проєкту «Радіодиктант» Дмитро Хоркін.

«Автором тексту та читцем цьогорічного радіодиктанту буде культовий український письменник Юрій Андрухович. Він уже починає працювати над текстом. Вже зовсім скоро буде оголошено тему. До методичної роботи над радіодиктантом національної єдності долучиться Лариса Масенко – українська мовознавиця, докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» і провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України», – йдеться у повідомленні.

У Держкомтелерадіо нагадали, що диктант у такому форматі започаткувала команда Українського радіо у 2000 році. Тоді після проведення Радіодиктанту національної єдності перший канал Українського радіо отримав близько 16 тисяч листів – майже 13,8 тисячі електронних та 2 тисячі паперових. Текст диктанту написав поет і видавець Іван Малкович, а консультувала і редагувала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Зачитала радіодиктант актриса Римма Зюбіна.