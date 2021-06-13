Шкарлет розповів, якою, на його думку, має бути перевірка на плагіат у наукових роботах

Міністр освіти України Сергій Шкарлет заявив, що наукові роботи на плагіат має перевіряти «фахова комісія». Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«На сьогодні перед тим, як подавати дисертацію, завжди є електронна перевірка. Але, скажімо так, електронна перевірка – це дуже цікава перевірка. Перевірка на плагіат має бути проведена ще фаховою комісією. Наприклад, цитування правил Інкотермс не є плагіатом. Цитування законодавчих актів не є плагіатом. Якщо, наприклад, послався, як було у моєму випадку, на першоджерело, але після цього ще декілька, там 5-7 людей теж цитували першоджерело, то я не зобов’язаний цитувати всіх. Тому це складне питання, але у будь-якому випадку воно підлягає контролю», – зазначив міністр.

Він сказав, що цей контроль вже є, а звернень щодо плагіату меншає.

«Та він і зараз відбувається, цей контроль. Все менше і менше звернень стосовно плагіату. Тому що саме суспільство вже вчить. Є громадський контроль. Але іноді це є таким інструментом розправи. Тому що дуже просто викинути в мережу 3-4 таблиці, іноді підроблені. Відбувається недобросовісна боротьба і конкуренція… Деякі маніпуляції є і фейки. І таких багато випадків», – заявив Шкарлет.

У квітні у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили Радіо Свобода, що збираються оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який, за словами міністра освіти і науки Сергій Шкарлета, визнав протиправною роботу НАЗЯВО з пошуку плагіату в його роботах.

Раніше Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета. Сам Шкарлет звинувачення відкидає. Він неодноразово заявляв, що плагіату в його роботах немає.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість голосів дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.