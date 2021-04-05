У НАЗЯВО прокоментували рішення суду про пошук плагіату в роботах Шкарлета

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти збираються оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який, за словами міністра освіти і науки Сергій Шкарлета, визнав протиправною роботу НАЗЯВО з пошуку плагіату в його роботах. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода голова НАЗЯВО Сергій Квіт.

«Мова йде, по-перше, про рішення суду першої інстанції, яке не набере чинності, якщо ми звернемося до апеляційної інстанції. А ми будемо звертатися. А, по-друге, це рішення ніхто не бачив. Як ми можемо коментувати рішення, яке ніхто не бачив. Воно неопубліковане. Я не знаю, звідки пан міністр знає про це рішення. Ми маємо тільки офіційні стосунки з судами. І ми не знаємо рішень, які вони збираються виносити», – заявив Квіт.

Раніше Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі написав, що ОАСК ухвалив рішення про незаконність дій НАЗЯВО щодо пошуку плагіату у роботах міністра.

«За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Дослідивши матеріали справи, Окружний адмінсуд столиці «визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело» у низці моїх наукових робіт. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом», – написав Шкарлет.

Раніше Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета. Сам Шкарлет звинувачення відкидає. Він неодноразово заявляв, що плагіату в його роботах немає.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість голосів дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.