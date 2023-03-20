Генштаб повідомив про «постійні позиційні бої» на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку на Донеччині тривають постійні позиційні бої, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут. Там тривають постійні позиційні бої. В той же час нашими захисниками було відбито атаки противника в районах Богданівки та Іванівського», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили «безуспішні наступальні дії» в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне.

«Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та 4 ракетних удари, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України», – йдеться в повідомленні.

20 березня у Силах оборони України не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом».

Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

Перед цим розвідка Великої Британії заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.

«Тактично ситуація подібна до тієї, що склалася у більшому місті Бахмут, північніше. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення», – йдеться в повідомленні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.