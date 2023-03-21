Нищівна спрага. Чому Росія перетворює Авдіївку на другий Бахмут

Російські війська досягають успіхів навколо Авдіївки, а це з точки зору тактичної ситуації робить її подібною до Бахмуту, констатували 20 березня у британській розвідці. Висновки спецслужби підтвердили і у Збройних силах України. Що відбувається біля Авдіївки і як можливе оточення містечка вплине на весь фронт, – розбиралося Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

У березні 2023 року ситуація в Авдіївці – місті в кількох кілометрах від окупованого Донецька – справді стала схожою на те, що відбувається наразі в Бахмуті. Російські війська взяли її в «кліщі» з півночі і з півдня. Це наочно показує мапа проєкту DeepState.

«М’ясні» хвилі, обстріли, логістика

Про схожість авдіївського фронту із бахмутським свідчать і такі фактори:

Тактика «м’ясних хвиль» Росії. «Вони наступають вдень і вночі. В основному, як кажуть, закидають м’ясом. Хвиля 10-15 людей, минає кілька годин, знову хвиля 10-15 людей. Лізуть безперестанку і намагаються захопити наші позиції», – описує реалії оборони Авдіївки командир спецпідрозділу;

«Вони наступають вдень і вночі. В основному, як кажуть, закидають м’ясом. Хвиля 10-15 людей, минає кілька годин, знову хвиля 10-15 людей. Лізуть безперестанку і намагаються захопити наші позиції», – описує реалії оборони Авдіївки командир спецпідрозділу; Руйнування міської інфраструктури. Російські війська цілодобово обстрілюють Авдіївку і з артилерії, і з РСЗВ, і з авіації;

Російські війська цілодобово обстрілюють Авдіївку і з артилерії, і з РСЗВ, і з авіації; Складна логістика для українських військ. «Кілометрів десь 10-12 до Авдіївки вся дорога пристріляна, всі села сусідні Очеретинської громади – також постійно під обстрілами: і артилерія, і «Гради», і ракетні удари… Тобто всі села громади, через які ми їдемо в Авдіївку, вони – під обстрілами. Тому логістика міста складна», – відзначає Віталій Барабаш, керівник місцевої військової адміністрації.

Виснаження агресора

Російські війська виснажуються під час постійних штурмів Авдіївки. А ЗСУ вже призвичаїлися до їхньої тактики, розповів в ефірі національного телемарафону Олексій Дмитрашківський, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

«За останню добу (19 березня – ред.) ворог втратив близько трьох рот особового складу. І це не пусті слова», – сказав Дмитрашківський.

Такі втрати згодом позначаться на стратегічних планах агресора на інших напрямках, переконаний ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

«За таку тактику Росії доводиться сплачувати велику ціну. Навіть на стратегічному рівні. Те, що ти можеш захопити, іноді величезними зусиллями, невеличке зруйноване містечко, – позбавляє тебе можливості, навіть теоретичної, наприклад, на успішні оборонні чи наступальні дії на інших напрямках», – відзначив іноземний оглядач в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Значення Авдіївки

Чому війська РФ, попри втрати, продовжують штурмувати? На це є декілька причин:

Логістика . До Авдіївки з окупованого Донецька веде залізниця. Саме залізницею Росія звикла підтягувати резерви, зауважують українські військові;

. До Авдіївки з окупованого Донецька веде залізниця. Саме залізницею Росія звикла підтягувати резерви, зауважують українські військові; Рельєф. Авдіївка розташована на височині, що дає перевагу артилеристам.

«Щойно вони візьмуть цю висоту, для них відкривається дуже великий плацдарм для подальшого наступу», – пояснив Радіо Донбас.Реалії командир спецпідрозділу, який боронить місто.

Гуманітарна катастрофа. Росія має захопити Авдіївку, щоб далі вийти до села Карлівка Покровського району (близько 25 км від міста – ред.), припускає Віталій Барабаш. Адже, зазначає він, у Карлівці розташоване стратегічне водосховище.

«Карлівка – це водосховище, з якого зараз воду бере майже пів області. Це Курахове, Селідове, Новогродівка, Покровськ, Мирноград. Тому російські війська кожного дня, іноді по декілька разів на день, б’ють по Карлівському водосховищу, по фільтрувальній та насосній станціях. Іноді вони перебивають електрику, – і громади лишаються без води на певний період», – відзначає Барабаш.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації прогнозує, що у разі захоплення Карлівки Росія захоче використати її як точку для артударів по Селідовому, Новогродівці та Покровську.

Плацдарм для подальшого наступу на Покровськ із виходом до адміністративних кордонів Донецької області. Наразі Покровськ став великим логістичним хабом. Через це місто здійснюється постачання українських військ на Донеччині, постачання гуманітарних вантажів, а також – евакуація мирних жителів.

І для того, аби розвивати наступ на Покровськ, загарбники не можуть лишати у тилу Авдіївку, наголошує Барабаш.

Які прогнози?

Російські війська, як зазначають у Генштабі ЗСУ, продовжують атакувати і саму Авдіївку, і села біля неї: Бердичі на північному фланзі, Сєверне, Первомайське та Новомихайлівку – на південному. Мета агресора: попри великі втрати хоча би оточити місто з подальшим виходом до Карлівки і початком облоги Покровська.

Такі ж оцінки у звіті на 21 березня наводять у своєму звіті і аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, посилюють темпи бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту, і, як повідомляється, залучають у цьому районі більшу кількість авіаційних підрозділів для підтримки цих операцій», – відзначили в ISW.

Проте американські аналітики наразі вважають малоймовірним, що Росії вдасться змусити ЗСУ вийти з Авдіївки, так само як і з Бахмуту. За оцінками ISW, загальний російський весняний наступ, швидше за все, наближається о кульмінації. І все, що зараз робить РФ – це намагається досягти хоча би незначних успіхів, перш ніж втратить ініціативу.

Тим часом ЗСУ готується до контрнаступу, який, як нещодавно запевнив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, вже близько.

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