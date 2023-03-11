Оборона Бахмута змушує армію РФ відмовитися від просування вперед – Сирський

Сили та ресурси, які залучені до оборони Бахмуту, не дозволяють армії РФ реалізувати свій задум і змушує відмовитись від просування вперед, зазначив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, «бійцям ЗСУ треба виграти час для весняного наступу, який вже не за горами».

Наразі Сирський перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами, де українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто.

«Для оборони Бахмуту залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед», – зазначив генерал-полковник.

Сирський наголосив, що справжні герої зараз – це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та «не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат».

«Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами», – зазначив командувач Сухопутних військ.

Також повідомляється, що Сирський постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.