«Вагнерівці» просунулись у Бахмуті, лінія фронту проходить річкою – британська розвідка

За останні чотири дні сили російські сили групи «Вагнера» захопили більшу частину східної половини міста Бахмут, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії в твіттері.

За інформацією британської розвідки, лінія фронту відтепер проходить у центрі міста, по річці Бахмутка.

Як зазначається у зведенні, українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь через смугу відкритого простору завширшки 200-800 м між будівлями.

За даними британської розвідки, оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель на заході, цей район перетворився на зону бойових дій, що, ймовірно, ускладнить силам «Вагнера» спроби продовжити лобовий наступ на захід.

«Однак українські сили та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими для спроб Росії обійти захисників з півночі і півдня», – зазначають у Міноборони Британії.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.