Новий наступ Росії на Вугледар: штурмувати будуть «смертники»?

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що армія Росії готується до нового наступу на Вугледар Донецької області, проте через брак боєприпасів та особового складу їм навряд чи вдасться захопити місто.
Аналітики звернули увагу на звернення військових зі 136-ї мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу до Генштабу РФ з проханням дати їм більше боєприпасів перед штурмом міста.
Саме ця бригада має замінити 155-у морську піхотну бригаду, яка була розгромлена ЗСУ у лютому під час тритижневих спроб атак на Вугледар та Павлівку.
«136-та мотострілецька бригада навряд чи зможе досягти тактичних успіхів під Вугледаром, яких не змогли досягти 155-а морська піхотна бригада, 40-а морська піхотна бригада та інші російські з'єднання за кілька місяців підготовки до початку наступу на цьому напрямі», – зазначили аналітики Інституту.
Однак, на їхню думку, Росія все ж таки піде вперед на цьому напрямі – через тиск глави Міноборони РФ Шойгу на командувача операції Рустама Мурадова.
За підрахунками американців, військам РФ потрібно буде просунутися вперед на 24 кілометри від нинішньої лінії фронту – а такого їм не вдавалося з перших місяців великого вторгнення в Україну.
Головні питання випуску:
Навіщо Росія кидає, по суті, смертників на штурм Вугледару – коли для цього не вистачає навіть снарядів?
На що може розраховувати Росія на фронті найближчими місяцями – за умови максимальної напруги сил?
І чи зможуть загарбники вирішити проблему з боєприпасами найближчим часом?