Війська РФ можуть готувати відновлення наступу на Вугледар – ISW

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська можуть готувати відновлення наступальних операцій довкола Вугледара. Але постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами, ймовірно, й надалі стримуватимуть російські війська від просування, вказують водночас аналітики.

Вони кажуть, що ті російські сили, що були розміщені в районі Вугледара, чи інші, які можуть прийти їм на заміну, навряд чи матимуть підсилення своїх позицій через нестачу артилерійських боєприпасів, більшість з яких передаються силам, які воюють навколо Бахмута.

Ймовірне виснаження підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки та артилерійський голод, можуть не дозволити «російським силам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступ у цьому районі».

«ISW оцінює, що російським військам потрібно буде просунутися на 24 км від нинішньої лінії фронту навколо Вугледара для цього наступу, щоб підтримувати операції в інших частинах Донецької області, темпи просування, яких російські сили не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україна. Відновлення дорогих наступальних дій навколо Вугледара було б неправильним розподілом уже виснажених сил для дедалі більш безглуздих операцій, але особисті мотиви Мурадова (генерал-полковник РФ Рустам Мурадов, який відповідає за Вугледарський напрямок – ред.) можуть змусити російські сили в цьому районі все ж відновити ці операції», – йдеться в повідомленні.

Днями Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляло, що військове керівництво РФ, ймовірно, постане перед дилемою – здійснити ще одну спробу штурму Вугледару чи підтримати запеклі бої на північ від Бахмута і Кремінної.

Росія штурмує Вугледар кілька місяців і зазнає масштабних втрат.