Британська розвідка озвучила можливі плани армії РФ в районі Вугледару

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляє, що військове керівництво РФ, ймовірно, постане перед дилемою – здійснити ще одну спробу штурму Вугледару чи підтримати запеклі бої на північ від Бахмута і Кремінної.

Відомство вказує на те, що донедавна російське командування, найімовірніше, розглядало прорив у районі Вугледару як ключовий спосіб досягнення важливого в оперативному відношенні прориву позицій України.

Втім за останні три місяці кілька штурмів російських військ не мали успіху на Вугледарському напрямку.

У цьому зв’язку британська розвідка припускає, що невипадково російський генерал-полковник Рустам Мурадов, який відповідає за Вугледарський напрямок, «засвітився» на відео під час відвідин міністром оборони Росії Сергієм Шойгу окупованих територій України. Сам Шойгу, як каже британська сторона, здійснив цю поїздку, щоб «відповісти» очільнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину, який відвідує своїх бійців на передовій.

«Вагнер» перебуває у гучній суперечці з Міністерством оборони Росії, і Шойгу, ймовірно, болісно ставиться до порівняння з Пригожиним», – йдеться в повідомленні.

У лютому президент РФ Володимир Путін дав командувачу Східного військового округу РФ Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за нібито успіхи 155-ї бригади морської піхоти біля Вугледару. Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу, як виглядає, вимагає від нього нарешті взяти місто.

Росія штурмує Вугледар кілька місяців – і зазнає колосальних втрат. Зокрема, повідомлялося про фактичне знищення 155-ї бригади російських морпіхів.

4 березня Міноборони Росії повідомило, що Шойгу побував на окупованій частині Донбасу і нібито особисто заслухав доповідь Мурадова на «передовому пункті управління одного з об’єднань угруповання військ «Схід».