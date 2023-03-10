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Зеленський: на Ставці говорили про «Бахмут і наші можливості посилитися там»

Українські військові ведуть вогонь із гаубиці по російських позиціях поблизу Бахмуту на Донеччині, 7 березня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення 10 березня чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, йшлося про ситуацію в Бахмуті.

«Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід і південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини. Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання», – сказав президент у вечірньому зверненні.

Подробиць він не навів.

У вечірньому зведенні 10 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська не припиняють штурмові дії на Бахмутському напрямку, і українські військові за добу відбили «численні атаки» в районах населених пунктів Іванівське і Бахмут.

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті залишається важкою, але українські військові не дали російським силам взяти місто в оточення.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Оборонці північного флангу Бахмуту: «Натхнення є, головне – патрони та снаряди»
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Оборонці північного флангу Бахмуту: «Натхнення є, головне – патрони та снаряди»

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