Столтенберґ: виключити захоплення Бахмута, попри великі втрати військ РФ, не можна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 8 березня заявив, що російські війська, незважаючи на серйозні втрати, все ще можуть бути на порозі взяття Бахмута на Донеччині.

«Вони зазнали великих втрат, але в той же час ми не можемо виключити того, що Бахмут може зрештою впасти найближчими днями», – сказав Столтенберґ перед зустріччю міністрів оборони Європейського союзу в Стокгольмі, на якій обговорюватимуть постачання Україні додаткових боєприпасів.

За його словами, «також важливо підкреслити, що це не обов’язково відображає якийсь поворотний момент війни».

Міністр оборони США Ллойд Остін 6 березня заявив, що навіть якщо російським військам найближчим часом вдасться захопити місто Бахмут, це не означатиме перелому в ході бойових дій.

Українські війська, тим часом, продовжують утримувати позиції в Бахмуті, повідомили військові 8 березня.

За минулу добу українські захисники відбили понад 100 російських атак, йдеться у щоденному бойовому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Там додали, що осередком наступу Росії на сході є Бахмут і його околиці.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський 6 березня заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли «найвищого рівня напруження».

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За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

В інтерв’ю американському CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо війська РФ отримають контроль над Бахмутом, то в них буде «відкрита дорога» для захоплення ключових міст на сході України.

На останньому засіданні Ставки військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що російським військам не вистачає необхідних механізованих сил для просування за межі Бахмута, а тактичні «штурмові загони», які використовуються для штурму міста, ймовірно, не здатні вести маневрені бої.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ).

Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.