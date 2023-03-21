Україна відзначає першу річницю початку деокупації півночі – Зеленський

Україна почала відзначати першу річницю боїв на півночі, які завершилися виходом російських військ – про це у вечірньому зверненні 21 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні. Були й інші такі кроки... Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині», – заявив голова держави.

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Він висловив впевненість, що такого ж результату вдасться досягти і в інших регіонах:

«У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста».

Сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про відзнаку «Місто-герой України», який визначає оформлення і підстави для «для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст».