Зеленський затвердив відзнаку «місто-герой України»

Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження відзнаки «місто-герой України», повідомляє Офіс президента 21 березня.

Указ затверджує не тільки положення, а й малюнок відзнаки. Забезпечити її виготовлення доручено Кабінету міністрів та Державному управлінню справами.

Згідно з документом, відзнаку створили «для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України».

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Відзнаку призначатиме президент за поданням уряду чи обласних державних адміністрацій. Подання має містити «визначні геройські вчинки, особливі заслуги громадян, виявлені у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України».

Документ також містить деталі щодо оформлення і вручення нагороди.

У березні минулого року Володимир Зеленський присвоїв звання міст-героїв 10 українським містам.